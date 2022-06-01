Сегодня певицу MARUV увидели в одной из частных клиник Киева

Известно, что певица Анна Корсун, известная псевдонимом MARUV, впервые станет мамой. Сегодня будущую роженицу заметили в одной из частных клиник столицы. Подробности и фото – далее в материале.

Артистка объявила о беременности на странице в Instagram в день своего рождения – 15 февраля. Исполнительница опубликовала серию фото, на которых предстала в черном латексном платье, ботфортах и ​​ожерелье. Наряд подчеркнул немалый животик звезды.

После 24 февраля певица закрыла свою страницу в Instagram, ведь подписчики королевы латекса были удивлены тем, что MARUV никак не прокомментировала российское вторжение в Украину. Позже известная телеведущая Екатерина Осадчая послала MARUV вслед за российским кораблем. Она резко высказалась по отношению к MARUV.

В общем, Анна живет и строит карьеру в РФ. А еще, совсем недавно, MARUV дала интервью о беременности российскому журналу Hello.ru. Именно такая информация появилась на страницах Instagram российского издания.

Жить в эпоху перемен – вызов для тела и духа. На протяжении всей своей жизни Анна этот вызов с уверенностью принимает,

— таково предисловие к интервью Анны Корсун (настоящее имя артистки. – Прим.ред.). Странно, что певица соглашается на интервью в стране, которая уничтожает наши города и убивает мирное население.

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