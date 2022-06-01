Сьогодні співачку MARUV побачили в одній із приватних клінік Києва

Відомо, що співачка Анна Корсун, відома за псевдонімом MARUV, вперше стане мамою. Сьогодні майбутню породіллю помітили в одній з приватних клінік столиці. Подробиці та фото – далі в матеріалі.

Артистка оголосила про вагітність на сторінці в Instagram в день свого народження – 15 лютого. Виконавиця опублікувала серію фото, на яких постала у чорній латексній сукні, ботфортах та намисті-ошийнику. Вбрання підкреслило чималий животик зірки.

Після 24 лютого співачка закрила свою сторінку в Instagram, адже підписники королеви латексу були вражені тим, що MARUV ніяк не прокоментувала російське вторгнення в Україну. Пізніше відома телеведуча Катерина Осадча послала MARUV слідом за російським кораблем. Вона різко висловилася стосовно MARUV.

Загалом, Анна живе та будує свою кар’єру в РФ. А ще, зовсім нещодавно, MARUV дала інтерв’ю про вагітність російському журналу Hello.ru. Саме така інформація з’явилася на сторінках інстаграму російського видання.

Жити в епоху змін – виклик для тіла та духу. Протягом усього свого життя Ганна цей виклик з упевненістю приймає,

– така передмова до інтерв’ю Ганни Корсун (справжнє ім’я артистки. – Прим.ред.). Дивно, що співачка погоджується на інтерв’ю в країні, яка знищує наші міста та вбиває мирне населення.

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