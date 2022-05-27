Киев был стратегическим направлением для русских войск, однако наши защитники героически выстояли и уничтожили врага. 29 мая в Украине празднуют День Киева. Сейчас в столицу вернулись жители и приехали переселенцы, и многие хотели бы отдохнуть в эти дни. Как будут праздновать День Киева 2022 и куда можно пойти – читайте в материале.

Программа мероприятий на День Киева 2022

В 2022 году празднование Дня столицы и Дня Киева будет продолжаться в условиях военного положения. Все мероприятия будут делиться на «вживую» и онлайн.

Для детей мероприятия подготовлены преимущественно в онлайн-формате. Поскольку есть большая опасность атаки россиянами Киева во время празднования, будут приняты меры, которые предотвратят большое скопление людей.

Киевляне и гости города смогут в честь праздника заказать пешеходные экскурсии в центре города и не только, разнообразные выставки и даже концертные выступления. Однако администрация мэра Виталия Кличко призывает во время отдыха не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Мероприятия для детей

Так, 28-29 мая онлайн состоится финальный этап Четвертого международного песенного конкурса на языках стран Европейского Союза для детей и юношества «Formidable» ― Киевский городской центр народного творчества и культурологических исследований.

Каждое воскресенье в Instagram Музея Киева можно участвовать в онлайн-викторине по истории Киева ― Музейно-выставочный центр «Музей истории города Киева».

23.05-20.06 ― Центральная библиотека им. Т. Г. Шевченко для детей Киева будет проводить онлайн городской конкурс детского рисунка «Киев и киевляне глазами детей».

Музеи на День Киева

Муниципальные музеи и библиотеки представят зрителям тематические художественные и книжные выставки по истории Киева, его традициям, обычаям и культуре.

27.05―06.06 ― Выставка живописи «Мій Київ» петриковской росписи «З Україною в серці». Открытие 27.05 в 17.00. Музей Шолом-Алейхема (ул. Большая Васильковская, 5).

28.05―19.06 ― Выставка «Жива скарбниця київського розпису» (современные тенденции). Открытие 28.05 в 14.00. Национальный музей украинского народного декоративного искусства.

29 мая можно будет посетить патриотический мастер-класс в Музее выдающихся деятелей украинской культуры.

31.05 в 13:00 Выставка произведений лоскутного искусства киевских мастеров «Печворк на траве» – Музей выдающихся деятелей украинской культуры.

29-й «Пробег под каштанами»

29 мая ― традиционный пробег-марафон для всех, кто может или хочет попробовать свои силы. В 2022 году цель мероприятия ― сбор средств для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, а также объединение украинцев для взаимоподдержки. Организаторы призывают участников выходить на прогулку или пробежку и находить на своем маршруте листок или цветок каштана (или нарисовать его). Для пробега 29 мая 2022 года можно будет бежать где угодно в Киеве ― главное преодолеть символические 5 км марафона. Чтобы присоединиться к Пробегу, нужно зарегистрироваться на сайте www.probig.in.ua.

В ходе регистрации ― внести благотворительный взнос 250 грн. Количество регистраций ― неограниченное. Последний день регистрации ― 29 мая.

Концерты в Киеве

В День Киева планируются небольшие мероприятия в таких парках:

28―29 мая 12:00―13:00 ― парк им. Т. Шевченко. Выступления любительских художественных коллективов при организационной поддержке Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований;

28 мая 13:30―15:00, 29 мая 15:00―16:00 ― арка «Свободы украинского народа» в Центральном парке культуры и отдыха. Выступления Киевской академической муниципальной мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого и Украинского академического театра украинского фольклора «Берегиня»;

28 мая 15:00―16:00 ― парк «Владимирская горка». Выступление Киевского муниципального духового оркестра;

28 мая 15:00―16:30 ― Андреевский спуск, 21. Выступления Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля «Калина» и Камерного хора «Хрещатик»;

16:00 ― ул. Терещенковская, 15-17. Концерт «Песнь Киеву в музейном дворике» Ансамбля солистов «Благовость»;

29 мая в 16:00 ― концерт на балконе театра в Киевском академическом театре оперы и балета для детей и юношества.

Киевский национальный академический театр оперетты имеет особый репертуар на 28 и 29 мая.

Пешеходные экскурсии по Киеву

28-29 мая можно также присоединиться к экскурсиям «Киев несломленный», «Золотоворотский квартал», «Пушкинская: параллельно Крещатику».

28 мая в 14:00 ― пешеходная экскурсия «Пушкинская: параллельно Крещатику», экскурсия «Киев несокрушимый». Маршрут: ст. м. «Дорогожичи» ― Бабий Яр – Телевизионная башня – Лукьяновское Военное кладбище ― Киевский телецентр – ГАХК «Артем» ― ст. м. «Лукьяновская».

29 мая 11:00 Пешеходная экскурсия «Золотоворотский квартал». Маршрут от метро «Золотые ворота».

Кроме того, на Михайловской площади находится выставка разбитой техники российских оккупантов — разминирована и обезврежена.

Специальные показы фильмов

28 мая вниманию зрителей представят документальную ленту режиссера Андрея Загданского «Национальный музей» в кинотеатре «Ліра».

Кафе, рестораны и заведения для развлечений

К концу мая уже работает большое количество заведений питания, а в последнюю неделю их работа продлена до 22:00. Поэтому, по желанию, можно весело провести время там.

Кроме того, возобновили работу кинотеатры в Киеве. Сейчас работают кинотеатры сети «Планета Кино» и Multiplex. Также начали работу коммунальные кинотеатры и кинотеатр «Жовтень» на Подоле.

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