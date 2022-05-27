Київ був стратегічним напрямом для російських військ, проте наші захисники героїчно вистояли та знищили ворога. 29 травня в Україні святкують День Києва. Зараз до столиці повернулися мешканці й приїхали переселенці, й багато хто хотів би відпочити у ці дні. Як будуть святкувати День Києва 2022 та куди можна піти ― читайте у матеріалі.

Програма заходів на День Києва 2022

У 2022 році святкування Дня столиці і Дня Києва триватиме в умовах воєнного стану. Всі заходи будуть поділятися на «наживо» та онлайн.

Для дітей заходи підготовлено переважно в онлайн форматі. Оскільки є велика небезпека атаки росіянами Києва під час святкування, то будуть вжиті заходи, які попередять велике скупчення людей.

Кияни та гості міста матимуть можливість на честь свята замовити пішохідні екскурсії у центрі міста й не тільки, різноманітні виставки й навіть концертні виступи. Проте адміністрація мера Віталія Кличка закликає під час відпочинку не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу спускатися в укриття.

Онлайн-заходи для дітей

Так, 28-29 травня онлайн відбудеться фінальний етап Четвертого міжнародного пісенного конкурсу мовами країн Європейського Союзу для дітей та юнацтва «Formidable» ― Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень.

Щонеділі в Instagram Музею Києва можна брати участь в онлайн-вікторині з історії Києва ― Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва».

23.05―20.06 ― Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка проводитиме для дітей онлайн міський конкурс дитячого малюнка «Київ та кияни очима дітей».

Музеї на День Києва

Муніципальні музеї та бібліотеки представлять глядачам тематичні художні та книжкові виставки з історії Києва, його традицій, звичаїв та культури.

27.05―06.06 ― Виставка живопису «Мій Київ» з петриківського розпису «З Україною в серці». Відкриття 27.05 о 17:00. Музей Шолом-Алейхема (вул. Велика Васильківська, 5).

28.05―19.06 ― Виставка «Жива скарбниця київського розпису» (сучасні тенденції). Відкриття 28.05 о 14:00. Національний музей українського народного декоративного мистецтва.

29 травня можна буде відвідати патріотичний майстер-клас у Музеї видатних діячів української культури .

31.05 о 13:00 Виставка творів клаптикового мистецтва київських майстрів «Печворк на траві» – Музей видатних діячів української культури.

29-й «Пробіг під каштанами»

29 травня ― традиційний пробіг-марафон для усіх, хто може або хоче спробувати свої сили. У 2022 році мета заходу ― збір коштів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, а також об’єднання українців для взаємопідтримки. Організатори закликають учасників виходити на прогулянку чи пробіжку і знаходити на своєму маршруті листок чи цвіт каштана (або ж намалювати його). Для пробігу 29 травня 2022 року можна буде бігти будь-де в Києві ― головне подолати символічні 5 км марафону. Щоб долучитися до Пробігу, потрібно зареєструватися на сайті probig.in.ua.

У ході реєстрації ― зробити благодійний внесок 250 грн. Кількість реєстрацій ― необмежена. Останній день реєстрації ― 29 травня.

Концерти у Києві

На День Києва плануються невеликі заходи у таких парках:

28―29 травня 12:00―13:00 ― парк ім. Т. Шевченка. Виступи аматорських художніх колективів за організаційної підтримки Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень;

28 травня 13:30―15:00, 29 травня 15:00―16:00 ― арка «Свободи українського народу» в Центральному парку культури і відпочинку. Виступи Київської академічної муніципальної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького та Українського академічного театру українського фольклору «Берегиня»;

28 травня 15:00―16:00 ― парк «Володимирська гірка». Виступ Київського муніципального духового оркестру;

28 травня 15:00―16:30 ― Андріївський узвіз, 21. Виступи Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина» та Камерного хору «Хрещатик»;

16:00 ― вул. Терещенківська, 15-17. Концерт «Пісня Києву в музейному дворику» Ансамблю солістів «Благовість»;

29 травня о 16:00 ― концерт на балконі театру у Київському академічному театру опери і балету для дітей та юнацтва.

Київський національний академічний театр оперети має особливий репертуар на 28 та 29 травня.

Пішохідні екскурсії Києвом

28-29 травня можна також долучитися до екскурсій «Київ незламний», «Золотоворітський квартал», «Пушкінська: паралельно Хрещатику».

28 травня о 14:00 ― пішохідна екскурсія «Пушкінська: паралельно Хрещатику» , екскурсія «Київ незламний» . Маршрут: ст. м. «Дорогожичі» – Бабин Яр – Телевізійна вежа – Лук’янівське Військове кладовище – Київський телецентр – ДАХК «Артем» – ст. м. «Лук’янівська».

29 травня об 11:00 ― Пішохідна екскурсія «Золотоворітський квартал». Маршрут від метро «Золоті ворота».

Крім того, на Михайлівській площі знаходиться новостворена виставка розбитої техніки російських окупантів ― розмінована та знешкоджена.

Спеціальні покази фільмів

28 травня до уваги глядачів представлять документальну стрічку режисера Андрія Загданського «Національний музей» у кінотеатрі «Ліра».

Кафе, ресторани та заклади для розваг

На кінець травня вже працює велика кількість закладів харчування, а останній тиждень їхню роботу продовжено до 22:00. Тому, за бажанням, можна весело провести час там.

Крім того, відновили роботу кінотеатри у Києві. Зараз працюють кінотеатри мережі «Планета Кіно» та Multiplex. Також почали роботу комунальні кінотеатри та кінотеатр «Жовтень» на подолі.

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