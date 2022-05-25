Лето – замечательная пора для вечерних посиделок на открытом воздухе! И единственное, что омрачает такой досуг – это назойливые насекомые, оставляющие болезненные укусы. Как сделать средство от комаров и мошек своими руками — читайте в нашем материале!

Для того, чтобы сделать чудо-средство от комаров в первую очередь понадобится баночка

Далее берем:

Вода

Эфирное масло кедра (можно заменить лавандой, эвкалиптом или лимоном) – 10 капель

2 веточки розмарина

Несколько долек лимона

Плавающая свечка

Потом мы помещаем в каждую из баночек по 2 ветки розмарина.

Заполняем водой на 3\4

Добавляем 10 капель эфирного масла и нарезанные дольки лимона

Далее в банку кладем свечку и в нужный момент зажигаем.

И средство от комаров и мошек готово!

Маленький секрет: для лучшего эффекта можно сделать сразу несколько банок с этим натуральным средством. Воду стоит менять каждые 3-4 дня.