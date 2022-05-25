Засіб від комарів: як зробити своїми руками
Літо – чудова пора для вечірніх посиденьок на відкритому повітрі! І єдине, що псує таке дозвілля – це настирливі комахи, що залишають болючі укуси. Як зробити засіб від комарів і мошок своїми руками – читайте в нашому матеріалі!
Для того, щоб зробити диво-засіб від комарів у першу чергу знадобиться баночка.
Далі беремо:
Вода
Ефірне масло кедра (можна замінити лавандою, евкаліптом або лимоном) – 10 крапель
2 гілочки розмарину
Кілька часточок лимона
Плаваюча свічка
Потім ми поміщаємо у кожну з баночок по 2 гілки розмарину.
Заповнюємо водою на 3 \ 4
Додаємо 10 крапель ефірного масла і нарізані часточки лимона
Далі в банку кладемо свічку і в потрібний момент запалюємо.
Засіб від комарів та мошок готовий!
Маленький секрет: для кращого ефекту можна зробити відразу кілька банок з цим натуральним засобом. Воду варто міняти кожні 3-4 дні.