Літо – чудова пора для вечірніх посиденьок на відкритому повітрі! І єдине, що псує таке дозвілля – це настирливі комахи, що залишають болючі укуси. Як зробити засіб від комарів і мошок своїми руками – читайте в нашому матеріалі!

Для того, щоб зробити диво-засіб від комарів у першу чергу знадобиться баночка.

Далі беремо:

Вода

Ефірне масло кедра (можна замінити лавандою, евкаліптом або лимоном) – 10 крапель

2 гілочки розмарину

Кілька часточок лимона

Плаваюча свічка

Потім ми поміщаємо у кожну з баночок по 2 гілки розмарину.

Заповнюємо водою на 3 \ 4

Додаємо 10 крапель ефірного масла і нарізані часточки лимона

Далі в банку кладемо свічку і в потрібний момент запалюємо.

Засіб від комарів та мошок готовий!

Маленький секрет: для кращого ефекту можна зробити відразу кілька банок з цим натуральним засобом. Воду варто міняти кожні 3-4 дні.