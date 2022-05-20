Лунный календарь на май 2022: новолуние и полнолуние в мае 2022

Луна влияет на приливы и отливы, климат Земли и биосферу. Давно люди уже верят в то, что она оказывает влияние и на человеческий организм ― на здоровье и даже поведение. Чтобы лучше понимать, чего ждать в мае, стоит почитать лунный календарь на май 2022 года.

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Даты новолуния и полнолуния в мае 2022 года

Дата новолуния в мае 2022 года ― 30 мая в 14:30.

Дата полнолуния в мае 2022 года ― 16 мая в 07:14.

Фазы Луны по числам в мае 2022 года

1―15 мая — растущая Луна.

16 мая в 07:14 ― полнолуние.

17―29 мая ― убывающая Луна.

30 мая в 14:30 ― новолуние.

31 мая ― растущая Луна.

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