Місячний календар на травень 2022: молодик і повня у травні 2022

Місяць впливає на припливи і відпливи, клімат Землі та біосферу загалом. Давно люди вже вірять у те, що має він вплив і на людський організм ― на здоров’я та навіть поведінку. Щоб краще розуміти, чого чекати в травні, варто почитати місячний календар на травень 2022 року.

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Дати молодика і повні у травні 2022 року

Дата молодика у травні 2022 року ― 30 травня о 14:30.

Дата повні у травні 2022 року ― 16 травня о 07:14.

Фази Місяця за числами у травні 2022 року

1―15 травня ― зростаючий Місяць.

16 травня о 07:14 ― повня.

17―29 травня ― спадний Місяць.

30 травня о 14:30 ― молодик.

31 травня ― зростаючий Місяць.

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