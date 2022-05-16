Гороскоп на 17 мая 2022: что будет сегодня

Гороскоп на 17 мая 2022 года расскажет, кому из знаков стоит с осторожностью отнестись к предложениям малознакомых людей, а кто может рассчитывать на большую финансовую удачу.

Овен

Овну понравится день, потому что астрологический прогноз приготовил вам приятный сюрприз. Вы можете совершенно случайно найти деньги, столкнуться со старым знакомым, влюбиться или получить выгодное предложение. Будьте открыты для подарков от Вселенной.

Телец

17 мая у знака зодиака Телец проснется сильное желание спустить большую сумму на ненужную покупку или глупое развлечение. Вы окружены искушениями и будете вынуждены постоянно контролировать внутренний импульс.

Близнецы

Сегодня – благоприятный период, потому что Близнецы наконец-то начнут замечать положительные плоды от собственных действий. Вы можете рассчитывать на рост зарплаты, выявление дополнительных источников дохода или премию.

Рак

Сегодня Раку нужно вести себя осторожнее, потому что рискуете сильно ссориться с важными людьми. Дело в том, что вы сумеете легко завести новые знакомства, а вот со старыми портите отношения из-за резкости в высказываниях и излишней критичности.

Лев

Большая вероятность того, что в течение всего дня вам придется сражаться с ревностью. Причем это касается не только второй половинки. Лев может приравнивать к проекту или повышению квалификации, а также определенную заслугу, которая зачтется не в вашу пользу.

Дева

17 мая в Деве пробуждается сильный дух соперничества. Возникнет желание схватиться с кем-нибудь в борьбе. Импульс окажется огромным, вот только в выходной удовлетворить его будет сложно. Главное не начать нападать на членов семьи.

Весы

Это прекрасный день для Весов, чувствующих прилив сил и растущую веру в себя. Вы наконец-то поймете, что способны на большее. Придет и осознание того, чего вы хотите и как это получить.

Скорпион

Для Скорпиона этот день недели станет очень удачным и благоприятным периодом. Дело в том, что гороскоп награждает вас приливом сил и энергии. Зодиакальный представитель почувствует себя обладателем судьбы и сможет добиться любой поставленной цели.

Стрелец

Это редкий день, когда Стрелец помешан на улучшении бытовых условий, дома и решении семейных вопросов. Вы предпочитаете провести все свободное время рядом с близкими, помогая создать больше уюта и покоя в квартире.

Козерог

Козерогу суждено было прожить очень активный день, потому что он будет наполнен множеством необычных событий. Радует тот факт, что от астрологического прогноза вам достались энергичность, оперативность в принятии решений и решительность. Вы не боитесь брать на себя ответственность.

Водолей

Для знака зодиака Водолей 17 мая – прекрасный период в материальном плане. Вам нужно уделить время анализу бюджета и поиску дополнительных источников дохода. Можно смело разговаривать с начальником о прибавке и брать на себя больше обязанностей.

Рыбы

Рыбам выпадает редкий момент, когда вы переполнены амбициями и желанием достичь большего. Следуйте за внутренним порывом и поддавайтесь инициативе, которая позволит добиться большего и выйти на новый уровень.

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