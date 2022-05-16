Гороскоп на 17 травня 2022 року: що буде сьогодні

Гороскоп на 17 травня 2022 розповість, кому зі знаків варто з обережністю поставитися до пропозицій малознайомих людей, а хто може розраховувати на велику фінансову удачу.

Овен

Овну сподобається день, тому що астрологічний прогноз приготував для вас приємний сюрприз. Ви можете абсолютно випадково знайти гроші, зіткнутися зі старим знайомим, закохатися або отримати вигідну пропозицію. Будьте відкриті для подарунків від Всесвіту.

Телець

17 травня у знака зодіаку Телець прокинеться сильне бажання спустити велику суму на непотрібну покупку або дурну розвагу. Ви оточені спокусами та будете змушені весь час контролювати внутрішній імпульс.

Близнюки

Сьогодні – сприятливий період, тому що Близнюки нарешті почнуть помічати позитивні плоди від власних дій. Можете розраховувати на зростання зарплати, виявлення додаткових джерел доходу або премію.

Рак

Сьогодні Раку потрібно поводитися обережніше, бо ризикуєте сильно посваритися з важливими людьми. Річ у тому, що ви зумієте легко завести нові знайомства, а от зі старими псуйте відносини через різкість у висловлюваннях і надмірну критичність.

Лев

Велика ймовірність того, що протягом всього дня вам доведеться боротися з ревнощами. Причому це стосується не тільки другої половинки. Лев може приревнувати проєкт або підвищення кваліфікації, а також певну заслугу, яка зарахується не на вашу користь.

Діва

17 травня у Діві пробуджується сильний дух суперництва. Виникне бажання схопитися з кимось у боротьбі. Імпульс виявиться величезним, ось тільки у вихідний задовольнити його буде складно. Головне не почати нападати на членів сім’ї.

Терези

Це чудовий день для Терезів, які відчувають прилив сил і зростаючу віру в себе. Ви нарешті зрозумієте, що здатні на більше. Прийде й усвідомлення того, чого хочете і як це отримати.

Скорпіон

Для Скорпіона цей день тижня стане вельми вдалим і сприятливим періодом. Річ у тому, що гороскоп нагороджує вас приливом сил і енергії. Зодіакальний представник відчує себе володарем долі і зможе досягти будь-якої поставленої мети.

Стрілець

Це рідкісний день, коли Стрілець схиблений на поліпшення побутових умов, будинку і розв’язанні сімейних питань. Ви вважатимете за краще провести весь вільний час поруч з близькими, допомагаючи створити більше затишку і спокою у квартирі.

Козеріг

Козерогові судилося прожити дуже активний день, бо він буде наповнений безліччю незвичайних подій. Радує той факт, що від астрологічного прогнозу вам дісталися енергійність, оперативність у прийнятті рішень і рішучість. Ви не боїтеся брати відповідальність на себе.

Водолій

Для знака зодіаку Водолій 17 травня – прекрасний період в матеріальному плані. Вам потрібно приділити час на аналіз бюджету і пошук додаткових джерел доходу. Можна сміло розмовляти з начальником про надбавку і брати на себе більше обов’язків.

Риби

Рибам випадає рідкісний момент, коли ви переповнені амбіціями та бажанням досягти більшого. Слідуйте за внутрішнім поривом і піддавайтеся ініціативу, яка дозволить досягти більшого і вийти на новий рівень.

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