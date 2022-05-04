Что такое всеобщая мобилизация в Украине, сколько будет волн мобилизации, кого призывают, и кто имеет право отсрочки. А также, что будет, если получив повестку вы уехали за границу ― читайте на СТБ.

3 марта 2022 Законом Украины был утвержден Указ Президента Украины от 24 февраля 2022 № 65/2022 «Об общей мобилизации».

Собственно, Указом Президента Украины была введена общая мобилизация, и она проводится в течение 90 дней со дня объявления (а именно, с 24 февраля 2022 года).

Что такое мобилизация

Мобилизация ― комплекс мер, направленных на перевод государственной инфраструктуры и военных сил страны на функционирование в военное положение в связи с чрезвычайными условиями внутри страны или за ее пределами. Мобилизация может быть общей или частичной. Также, мобилизация – это привлечение и приведение в готовность сил, средств, ресурсов, внутренних резервов для решения определенной важной задачи, осуществления массовой кампании.

Что такое всеобщая мобилизация

Согласно Закону Украины, общая мобилизация проводится одновременно по всей территории Украины и касается национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

Сколько существует волн мобилизации и кто под них попадает

Мобилизация касается граждан в возрасте от 18 до 60 лет ― они обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки), или сроки, определенные командирами воинских частей.

Всего было оглашено о четырех волнах мобилизации:

Первая очередь оперативного резерва ― бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту. Вторая очередь оперативного резерва ― военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту. Мобилизационный резерв ― военнообязанные граждане, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных волн. Общественный резерв ― остальные граждане, не имеющие возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования ВСУ и других военных формирований.

Могут ли продлить мобилизацию 2022 в Украине

15 марта началась вторая волна мобилизации в Украине, третью волну мобилизации пока официально не оглашали. А уже до 24 мая мобилизация должна официально завершиться.

Кого могут начать призывать в будущем

По сообщениям военных Украины высшего ранга, пока что речь идет о мобилизации военных, которые уже имеют опыт службы. До сих пор идет мобилизация военных, которые служили по контракту. Приказом президента о всеобщей мобилизации на местные органы власти возложена обязанность осуществлять призыв на военную службу и доставлять людей в военные или учебные части. Поэтому особенности мобилизации в разных регионах Украины отличаются.

Кого не берут: исключения

Есть исключения для мобилизации в Украине в 2022 году. Отсрочка от мобилизации полагается тем, кто:

содержат троих и более несовершеннолетних детей;

самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка или детей;

содержат несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

содержат несовершеннолетних детей-сирот (опекуны, приемные родители и т.п.);

заняты постоянным уходом за недееспособными лицами;

народные депутаты и граждане, забронированные государством за определенными учреждениями, предприятиями и организациями.

студенты, аспиранты, соискатели научного звания на дневной форме обучения, а также преподаватели, которые работают в соответствии с законом на ставке минимум 0,75.

Когда закончится мобилизация 2022 в Украине

Пока последняя волна мобилизации должна завершится к 24 мая, но еще не пропала угроза со стороны рф ― оккупанты ставят целью захват Донбасса и «коридор» до Крыма, а также угрожают Одесской области. Однако, до сих пор людей хватает, и речи о мобилизации гражданских пока не идет.

Как быть тем людям, которые получили повестку, но все же выехали за границу

По законам Украины, получивший повестку человек должен лично явиться в военкомат по указанному адресу в указанные сроки. Повестку могут вручить лично, за ее получение могут расписаться родственники. Выезд из страны в случае получения повестки запрещен.

В случае получения повестки и выезда за границу есть два типа наказания:

Штраф за неявку в учреждение комиссариата;

В случае игнорирования призыва по ст.336 Уголовного кодекса Украины прописана ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

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