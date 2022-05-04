Що таке загальна мобілізація в Україні, скільки буде хвиль мобілізації, кого призивають, і хто має право відстрочки. А також що буде, якщо отримавши повістку ви поїхали за кордон ― читайте на СТБ.

3 березня 2022 року Законом України було затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 «Про загальну мобілізацію».

Власне, Указом Президента України було запроваджено загальну мобілізацію, і вона проводиться протягом 90 днів з дня оголошення (а саме, з 24 лютого 2022 року).

Що таке мобілізація

Мобілізація ― комплекс заходів, спрямованих на переведення державної інфраструктури та військових сил країни на функціонування у військовий стан у зв’язку з надзвичайними умовами всередині країни або ж за її межами. Мобілізація може бути загальною або частковою. Також, мобілізація ― це залучення і приведення в готовність сил, засобів, ресурсів, внутрішніх резервів для вирішення певного важливого завдання, здійснення масової кампанії.

Що таке загальна мобілізація

Відповідно до Закону України, загальна мобілізація проводиться одночасно по всій території України та стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ та організацій.

Скільки існує хвиль мобілізації та хто під них потрапляє

Мобілізація стосується громадян віком від 18 до 60 років ― вони зобов’язані з’явитися у військові частини або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), або терміни, визначені командирами військових частин.

Всього було оголошено про чотири хвилі мобілізації:

Перша черга оперативного резерву ― колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом. Друга черга оперативного резерву ― військовослужбовці, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. Мобілізаційний резерв ― військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних хвиль. Громадський резерв ― решта громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань.

Чи можуть продовжити мобілізацію 2022 в Україні

15 березня розпочалася друга хвиля мобілізації в Україні, про третю хвилю мобілізації поки не повідомляли офіційно. А вже до 24 травня мобілізація має завершитися.

Кого можуть почати мобілізувати у майбутньому

За повідомленнями військових вищого рангу в Україні, наразі йдеться про мобілізацію військових, які вже мають досвід служби. Досі триває мобілізація військових, які служили за контрактом. Наказом президента про загальну мобілізацію на місцеві органи влади покладено обов’язок здійснювати призов на військову службу та доставляти людей у ​​військові чи навчальні частини. Тому особливості мобілізації у різних регіонах України відрізняються.

Кого не беруть: винятки

Є винятки для мобілізації в Україні у 2022 році. Відстрочка від мобілізації належить тим, хто:

утримують трьох та більше неповнолітніх дітей;

самостійно виховують неповнолітню дитину чи дітей;

утримують неповнолітню дитину з інвалідністю;

містять неповнолітніх дітей-сиріт (опікуни, прийомні батьки тощо);

зайняті постійним доглядом за недієздатними особами;

народні депутати та громадяни, заброньовані державою за певними установами, підприємствами та організаціями;

студенти, аспіранти, здобувачі наукового звання на денній формі навчання, а також викладачі, які працюють відповідно до закону на ставці мінімум 0,75.

Коли закінчиться мобілізація 2022 року в Україні

Поки що остання хвиля мобілізації має завершитися до 24 травня, але ще не зникла загроза з боку Росії ― окупанти ставлять за мету захоплення Донбасу та «коридор» до Криму, а також загрожують Одеській області. Проте, досі людей вистачає, і про мобілізацію цивільних поки не йдеться.

Як бути тим людям, які отримали повістку, але все ж таки виїхали за кордон

За законами України, людина, яка отримала повістку, має особисто з’явитися у військкомат за вказаною адресою у зазначені терміни. Повістку можуть вручити особисто, за її отримання можуть розписатися родичі. Виїзд із країни у разі отримання повістки заборонено.

У разі отримання повістки та виїзду за кордон є два типи покарання:

Штраф за неявку до установи комісаріату;

У разі ігнорування призову за ст.336 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

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