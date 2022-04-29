В Киеве погибла журналистка Радио Свобода в результате ракетного удара

В результате ракетного удара войск рф по Киеву 28 апреля погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. Об этом в Facebook сообщил ее коллега Александр Демченко.

«Теперь Веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом, Вера

пролежала там всю ночь, а нашли ее только утром. Я лично не злой и не хочу плакать, потому что это должно было бы повторяться каждый день. Я просто не знаю, как рассказать, какого замечательного человека больше нет», ― написал он.

Напомним, что вечером 28 апреля россия нанесла ракетные удары по Киеву. Городской голова Виталий Кличко заявил, что в результате повреждены нижние этажи жилого дома. 29 апреля стало известно об одной жертве.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россия выпустила по Киеву пять ракет.

Удары были нанесены во время визита Генсека ООН Антониу Гутерриша в украинскую столицу. Он заявил, что шокирован произошедшим.

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