У Києві загинула журналістка Радіо Свобода внаслідок ракетного удару

Унаслідок ракетного удару військ рф по Києву 28 квітня загинула журналістка Радіо Свобода Віра Гирич. Про це у Facebook повідомив її колега Олександр Демченко.

«Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра

пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку. Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повтюрюватись щодня. Я просто не знаю, як розповісти, якої чудової людини більше немає», — написав він.

Нагадаємо, що ввечері 28 квітня росія завдала ракетних ударів по Києву. Міський голова Віталій Кличко заявив, що внаслідок цього пошкоджено нижні поверхи житлового будинку. 29 квітня стало відомо про одну жертву.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росія випустила по Києву п’ять ракет.

Удари було завдано під час візиту Генсека ООН Антоніу Гутерреша до української столиці. Він заявив, що шокований тим, що сталося.

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