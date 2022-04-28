Военные рф с 24 февраля открыто обстреливают Украину артиллерией, авиацией, используют танки и даже корабли. Оказавшись слишком близко от взрывов, человек может остаться в живых, однако есть опасность контузии. Что такое контузия, каких она бывает видов, лечат ли ее и какие последствия контузии ― читайте в материале.

Контузия ― это общее поражение организма вследствие резкого механического воздействия, например, от взрыва снаряда (воздушной, водной или звуковой волны, удара о землю или воду и т.д.). Она не обязательно сопровождается механическими повреждениями органов и тканей. Контузия может быть как отдельных органов, так и всего организма.

Контузия ― признаки и симптомы

Характерным признаком контузии является обморок пострадавшего человека (иногда до комы). В легких случаях контуженный теряет сознание на несколько минут, в тяжелых — на несколько дней и даже месяцев.

Симптомы контузии похожи на симптомы сотрясения головного мозга. Возможны кровотечения из ушей и носа, начинается глухонемота, развивается сенсоневральная тугоухость, тиннитус, расстройства когнитивных функций. Обычно эти проблемы проходят, но период восстановления может быть разным, в зависимости от пораженного органа.

Симптомы контузии:

обморок;

сильная головная боль;

тошнота;

рвота (независимо от приема пищи);

головокружение, особенно при поворотах головы;

амнезия;

нарушение слуха и речи;

потеря зрения;

нарушение психики.

Последствия контузии

Последствиями тяжелой контузии является быстрая утомляемость, которая долго сохраняется, плохое самочувствие, повышенная раздражительность.

Среди видов контузии самая тяжелая контузия головного мозга, последствия которой могут быть самыми разными. Возможны расстройства, параличи, нарушения чувствительности, психические расстройства, эпилептиформные приступы, кровоизлияния в мозг.

Частая также воздушная контузия. Ее последствиями бывают головные боли, затяжные психические расстройства, несдержанность, головокружение, раздражительность. Возможны симптомы «вегетососудистой дистонии», то есть сердечно-сосудистых расстройств.

Также частые механические повреждения. Особенно они опасны для органов головы: глаз, гортани, ушей. Важно все повреждения сразу зафиксировать и обратить на них внимание врачей во время лечения. Даже незначительные повреждения могут вызвать функциональные расстройства, привести к слепоте, глухоте, потере речи.

Лечение контузии

Сразу после взрыва контуженному человеку необходимо оказать элементарную первую помощь:

Оставить опасную зону. Освободить от одежды, которая мешает дышать. Повернуть пострадавшего на бок, чтобы предотвратить возможное попадание рвотных масс в дыхательные пути. Очистить носоглотку жертвы. Если человек не дышит ― сделать искусственное дыхание.

После приезда врачей скорой или доставки контуженного в больницу начинается лечение.

Лечение контузии преимущественно симптоматическое. Лечат последствия от поражения ― это могут быть механические повреждения, травмы, вегетососудистые расстройства, ухудшение слуха, зрения, расстройства психики.

Врачи назначают реабилитацию у физиотерапевтов и лечение у специалистов ― логопедов, отоларингологов, неврологов, психотерапевтов.

После контузии противопоказана жара, перегревание, работа в тесных помещениях, шумные места. Человек должен пребывать в покое, не находиться в постоянном стрессе.

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