Що таке контузія на війні, які її симптоми та наслідки

Контузія: ознаки, симптоми, лікування та наслідки

Вояки рф з 24 лютого відкрито обстрілюють Україну артилерією, авіацією, застосовують танки і навіть кораблі. Опинившись надто близько від вибухів, людина може залишитися живою, проте є небезпека контузії. Що таке контузія, яких видів вона буває, чи її лікують і які наслідки контузії ― читайте в матеріалі.

Контузія ― це загальне ураження організму внаслідок різкого механічного впливу, наприклад, від вибуху снаряду (повітряної, водяної чи звукової хвилі, удару об землю чи воду тощо). Вона не обов’язково супроводжується механічними ушкодженнями органів і тканин. Контузія може бути як окремих органів, так і всього організму.

Контузія ― ознаки і симптоми

Характерною ознакою контузії є непритомність постраждалої людини (подекуди аж до коми). У легких випадках контужена особа непритомніє на кілька хвилин, у тяжких — на кілька днів і навіть місяців. Симптоми контузії схожі на симптоми струсу головного мозку. Можливі кровотечі з вух і носа, починається глухонімота, розвивається сенсоневральна туговухість, тинітус, розлади когнітивних функцій. Зазвичай ці проблеми минають, однак термін відновлення може бути різним, залежно від органа, який уражено.

Симптоми контузії:

непритомність;

сильний головний біль;

нудота;

блювання (незалежно від вживання їжі);

запаморочення, особливо під час поворотів голови;

амнезія;

порушення слуху й мовлення;

втрата зору;

порушення психіки.

Наслідки контузії

Наслідками тяжкої контузії є швидка втомлюваність, що довго зберігається, погане самопочуття, підвищена дратівливість.

Серед видів контузії найважча контузія головного мозку, наслідки від якої можуть бути найрізноманітнішими. Можливі розлади, паралічі, порушення чутливості, психічні розлади, епілептиформні напади, крововиливи у мозок.

Часта також повітряна контузія. Її наслідками бувають головний біль, затяжні психічні розлади, нестриманість, запаморочення, дратівливість. Можливі симптоми «вегетосудинної дистонії», себто серцево-судинних розладів.

Також часті механічні пошкодження. Особливо вони небезпечні для органів голови: очей, гортані, вух. Важливо всі ушкодження відразу зафіксувати і звернути на них увагу лікарів під час лікування. Навіть незначні ушкодження можуть спричиняти функціональні розлади, призвести до сліпоти, глухоти, втрати мовлення.

Лікування контузії

Відразу після вибуху контуженій людині необхідно надати елементарну першу допомогу.

Залишити небезпечну зону. Звільнити від одягу, який заважає дихати. Повернути постраждалу особу на бік, щоби запобігти можливому потраплянню блювотних мас у дихальні шляхи. Очистити носогорло жертви. Якщо людина не дихає ― зробити штучне дихання.

Після прибуття лікарів швидкої або доставлення контуженого до лікарні починається лікування.

Лікування контузії переважно симптоматичне. Лікують наслідки від ураження ― це можуть бути механічні ушкодження, травми, вегетосудинні розлади, погіршення слуху, зору, розлади психіки.

Лікарі призначають реабілітацію у фізіотерапевтів та лікування у фахівців ― логопедів, отоларингологів, неврологів, психотерапевтів.

Після контузії протипоказана спека, перегрівання, робота в тісних приміщеннях, шумні місця. Людина має бути у спокої, не перебувати у постійному стресі.

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