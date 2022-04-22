С начала полномасштабного вторжения россии в Украину большинство украинских блогеров и звезд сразу выразили свою общественную позицию и встали на защиту Украины на разных фронтах. Однако до сих пор есть люди, которые либо молча наблюдают кровавые расправы россиян над украинцами, либо открыто поддержали путина. Звезда сериалов «Спіймати Кайдаша», «Крепостная» и «Кофе с кардамоном» Тарас Цымбалюк эмоционально высказался о таких «звездах» и сказал, что люди все помнят.

«Мне стыдно за определенный пласт коллег. Есть элементарные вещи, о которых во время войны легче “забыть” в силу своей недалекости», ― возмутился Цымбалюк в посте на своей странице в Instagram.

Он напомнил о позиции блогерши Регины Тодоренко, которая, вообще-то, родом из Одессы, и Нурлана Сабурова ― казахского комика, работающего на россии. Тарас Цымбалюк был шокирован их реакцией на войну, развязанную россией в Украине.

«Если украинка родом из Одессы, которая училась и формировалась в Киеве, сейчас находясь в Москве промолчала ― это дно. Это просто безнравственное существо, имеющее 8 или 9 миллионов подписчиков.

Сабуров, конечно, ее “переплюнул”: поступок на последнем концерте был настолько подлым и циничным, что трудно подобрать слова. Он не только заставил украинцев вслед за кораблем послать все его творчество, он выставил себя как минимум дураком перед всем миром, которому не смешно от событий в Украине», ― подчеркнул актер.

Тарас имел в виду выступление Сабурова в США, где к нему хотела подойти девушка в белой сорочке, измазанной кровью ― символ массовых изнасилований украинских женщин и детей россиянами. Нурлан «пошутил», что это, наверное, у девушки месячные.

Цымбалюк напоминает: сейчас война, сложное время диктует очень серьезные условия ― нет оттенков, есть черное и белое. Люди ждут реакции от кумиров, требуют позиции относительно событий.

«Во все времена политики пытались втянуть интеллигенцию, людей искусства в свои ряды, потому что они всегда были ближе к людям. Люди им доверяли и добровольно записывались в число фанатов.

В такое напряженное время, на мой взгляд, даже какой-то 18-летний тиктокер, нагревший на своем бессмысленном контенте какую-то аудиторию, должен наконец себя по-взрослому проявить. Когда война, никто не имеет права молчать!» ― подчеркивает Цымбалюк.

Он считает, что блогеры должны осознать: иметь тысячные или миллионные аудитории в социальных сетях ― это не только реклама и деньги. Это огромная ответственность перед людьми. Даже минимальная популярность ― это всегда большая ответственность за людей, которые тебя слышат.

«Поэтому лично для меня многие артисты подтвердили реноме поверхностных людей. А тем, кто поддерживал нас с первого дня войны, ― большое уважение.

Потому что есть те, что неделю молчали, анализировали, что они потеряют, если будут освещать правду в своих соцсетях… а потом начали выдавливать из себя слезы… только забыли, что глаза народа Украины оснащены еще более трезвым взглядом. И фальшь теперь замечают даже подслеповатые бабушки. Жизнь многих людей на планете разделилась на ДО и ПОСЛЕ. Никто никогда не забудет ваше молчание, потому что оно сейчас очень громко стало в параллель с поддержкой “спецоперации”. Поэтому в будущем не удивляйтесь обнаженному нерву людей, которые раньше вам доверяли!» ― предупредил Тарас Цымбалюк.

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