З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну більшість українських блогерів та зірок відразу висловили свою громадянську позицію і стали на захист України на різних фронтах. Проте досі є люди, які або мовчки спостерігають криваві розправи росіян над українцями, або відкрито підтримали путіна. Зірка серіалів «Спіймати Кайдаша», «Кріпосна» та «Кава з кардамоном» Тарас Цимбалюк емоційно висловився про таких «зірок» і нагадав, що люди все пам’ятають.

«Мені соромно за певний пласт колег. Є елементарні речі, про які на час війни легше “забути” в силу своєї недалекості», ― обурився Цимбалюк у пості на своїй сторінці в Instagram.

Він нагадав про позицію блогерки Регіни Тодоренко, яка взагалі родом з Одеси, та Нурлана Сабурова ― казахського коміка, який працює на росії. Тарас був шокований їхньою реакцією на війну, яку розв’язала росія в Україні.

«Якщо українка родом з Одеси, котра навчалася і формувалася в Києві, зараз перебуваючи в Москві промовчала ― це дно. Це просто аморальне створіння, котре має 8 чи 9 мільйонів підписників.

Сабуров, звичайно, її “переплюнув”: вчинок на останньому концерті був настільки підлим і цинічним, що й важко дібрати слова. Він не тільки змусив українців услід за кораблем послати всю його творчість, він виставив себе як мінімум дурнем перед усім світом, котрому не смішно з подій в Україні», ― наголосив актор.

Тарас мав на увазі виступ Сабурова в США, де до нього хотіла підійти дівчина в білій сорочці, заляпаній кров’ю ― символ масових зґвалтувань українських жінок і дітей росіянами. Нурлан «пожартував», що це, мабуть, у дівчини місячні.

Цимбалюк нагадує: зараз війна, складний час диктує дуже серйозні умови ― немає відтінків, є чорне і біле. Люди чекають реакції від кумирів, вимагають позиції щодо подій.

«В усі часи політики намагались втягнути інтелігенцію, людей мистецтва до своїх лав, бо вони завжди були ближче до людей. Люди їм довіряли і добровільно записувались у число їх фанатів.

У таке напружене сьогодення, на мій погляд, навіть якийсь 18-річний тіктокер, котрий нагрів на своєму безглуздому контенті якусь аудиторію, повинен врешті себе по-дорослому проявити. Коли війна, ніхто не має права мовчати!» ― каже Цимбалюк.

Він вважає, що блогери мають усвідомити: мати тисячні чи мільйонні аудиторії в соцмережах ― це не тільки реклама і гроші. Це величезна відповідальність перед людьми. Навіть мінімальна популярність ― це завжди велика відповідальність за людей, які тебе чують.

«Тому особисто для мене багато артистів підтвердили реноме поверхових людей. А тим, хто підтримував нас із першого дня війни, ― велика повага.

Бо ще є ті, що тиждень мовчали, аналізували, що вони втратять, якщо будуть висвітлювати правду в своїх соцмережах… а потім почали видавлювати з себе сльози… тільки забули, що очі народу України оснащені ще більш тверезим поглядом. І фальш тепер помічають навіть підсліпкуваті бабусі. Життя багатьох людей на планеті розділилося на ДО і ПІСЛЯ. Ніхто ніколи не забуде ваше мовчання, бо воно зараз дуже гучно стало в паралель з підтримкою “спецоперації”. Тому в майбутньому не дивуйтесь оголеному нерву людей, котрі раніше вам довіряли!» ― попередив Тарас Цимбалюк.

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