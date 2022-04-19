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Хроники войны: Потери российских войск в Украине на утро 19 апреля 2022

19.04.2022

Идет пятдесят пятый день полномасштабного вторжения россии в Украину. российские солдаты пытаются захватить территорию нашего государства, а артиллерийскими и авиаобстрелами разрушают больницы, роддома, жилые дома и укрытия. Каждый день враг несет потери из-за точных и мгновенных атак украинских войск. Какие потери у россии на 19 апреля – ориентировочно сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Хроники войны: Потери россии в Украине за войну на 19.04.2022

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно составили / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.04 were approximately:

  • личного состава / personnel ― около/ about 20800 человек ликвидировано / persons were liquidated,
  • танков / tanks ― 802 ед,
  • боевых бронированных машин / APV ― 2063 ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems ― 386 ед,
  • РСЗО / MLRS ― 132 ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ― 67 ед,
  • самолетов / aircraft ― 169 ед,
  • вертолетов / helicopters ― 150 ед,
  • автомобильной техники / vehicles ― 1495 ед,
  • корабли /катера/boats/cutters ― 8 ед,
  • цистерн с ГСМ / fuel tanks ― 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level ― 158.
  • специальная техника / special equipment ― 27.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК/mobile SRBM system ― 4.

Хроники войны: Потери россии в Украине за войну на 19.04.2022

Данные уточняются/Data are being updated.

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