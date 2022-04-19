Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 19.04.2022

Триває п’ятдесят п’ятий день повномасштабного вторгнення росії в Україну. російські солдати намагаються захопити територію нашої держави, а артилерійськими та авіаобстрілами руйнують лікарні, пологові, житлові будинки та укриття. Щодня ворог зазнає втрат через точні й миттєві атаки українських військ. Скільки росія втратила на 19 квітня – орієнтовно повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.04 орієнтовно становлять / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.04 were approximately:

особового складу / personnel ― приблизно/ about 20800 осіб ліквідовано / persons were liquidated

танків / tanks ― 802 од.

бойових броньованих машин / APV ― 2063 од.

артилерійських систем / artillery systems ― 386 од.

РСЗВ / MLRS ― 132 од.

засобів ППО / аnti-aircraft warfare systems ― 67 од.

літаків / aircraft ― 169 од.

гелікоптерів / helicopters ― 150 од.

автомобільної техніки / vehicles ― 1495 од.

кораблів /катерів / boats / cutters ― 8 од.

цистерн з ПММ / fuel tanks ― 76 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level ― 158 од.

спеціальної техніки / special equipment ― 27 од.

пускових установок ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ― 4.

Дані уточнюються / Data are being updated.

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