После объявления о задержании Службой безопасности Украины Виктора Медведчука 12 апреля на следующий день его жена и бизнес-партнер Оксана Марченко записала два эмоциональных обращения к президентам Украины и Турции. Тем не менее, люди были поражены изменениями в облике Марченко, а также повторением пропаганды путина ее устами. Как реакция на этот поступок в соцсетях появилось море мемов о Марченко.

В Украине 12 апреля сообщили о задержании кума путина и председателя политсовета запрещенной пророссийской партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, который был под домашним арестом из-за подозрения в государственной измене и сбежал с началом российского вторжения 24 февраля.

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко сбежала из Украины еще раньше и на следующий день после объявления о задержании мужа записала два скандальных видео. В обращениях к президентам Марченко говорит, что Медведчук «ни в чем не виноват», его задержание «незаконно», происходит «политическое преследование». А сам кум путина вообще «за мир».

У президента Турции Марченко просит содействовать освобождению Медведчука.

Пользователи Сети обратили внимание на то, что Марченко сильно изменилась внешне, а также то, что она записывала свои видео исключительно на русском языке. В видео для Реджепа Эрдогана Марченко появилась с покрытой головой.

СТБ показывает, как выглядело бы ее обращение к другим европейским президентам.



А как смотреть все серии обращения Марченко:

Также ее обыграли в разных шоу та ТВ:

В конечном итоге, пользователи соцсетей сравнили и Марченко и Меведчука со скандально известным российским солдатом «Чмоня» , который попал в плен.

Как известно, Оксана Марченко также популяризировала московский патриархат в фильме «Паломница» 2021 года. Напомним, что российская церковь не считает, что в Украине идет война, развязанная россией, и повторяет пропаганду путина.

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