Після оголошення про затримання Службою безпеки України Віктора Медведчука 12 квітня наступного дня його дружина та бізнес-партнерка Оксана Марченко записала два емоційних звернення до президентів України і Туреччини. Проте люди були вражені змінами в зовнішності Марченко, а також повторенням пропаганди путіна її вустами. Як реакція на цей вчинок у соцмережах з’явилося море мемів про Марченко.

В Україні 12 квітня повідомили про затримання кума путіна та голови політради забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, який був під домашнім арештом через підозру в державній зраді і втік з початком російського вторгнення 24 лютого.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко втекла з України ще раніше і наступного дня після оголошення про затримання чоловіка записала два скандальних відео. У зверненнях до президентів Марченко каже, нібито Медведчук «ні в чому не винен», його затримання «незаконне», відбувається «політичне переслідування». А сам кум путіна взагалі «за мир».

У президента Туреччини Марченко просить сприяти звільненню Медведчука.

Користувачі Мережі звернули увагу на те, що Марченко сильно змінилася зовні, а також на те, що вона записувала свої відео суто російською мовою. У відео для Реджепа Ердогана Марченко з’явилася з покритою головою.

СТБ показує, як би виглядало її звернення до інших європейських президентів.

А як дивитися онлайн усі серії майбутніх звернень:

Також обіграли участь Оксани Марченко у шоу:

Врешті, і Марченко, і Медведчука порівняли із скандальним російським солдатом «Чмоня», який потрапив до полону:

Як відомо, Оксана Марченко також популяризувала московський патріархат у фільмі «Паломниця» 2021 року. Нагадаємо, що російська церква не вважає, що в Україні йде війна, розв’язана росією, і повторює пропаганду путіна.

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