Пасха в 2022 году: дата празднования у православных и католиков

Украинцы всегда были верны своей земле и своей религии ― как до крещения Киевской Руси, так и после принятия христианства. Даже идя на войну, защищать свои земли, они поручали душу и тело Богу. Приближается самый большой христианский праздник ― Воскресение Христово, Пасха. Украинцы, защищающие родину, находящиеся в оккупации и ставшие вынужденными переселенцами, непременно будут отмечать этот день. Рассказываем, когда в Украине будет Пасха в 2022 году.

Может, в 2022 году у украинцев столы не будут ломиться от пасхальных блюд, однако наш народ в течение истории не раз встречал большие праздники в условиях войны, Голодомора, оккупации. Дату Пасхи Церковь рассчитывает в соответствии с лунным календарем, поэтому праздник Воскресения Сына Божьего каждый год приходится на разные дни. Пасху 2022 года христиане восточного обряда будут отмечать 24 апреля, а католики и некоторые протестанты ― 17 апреля. Разница в датах обусловлена тем, что некоторые церкви пользуются современным григорианским, а некоторые ― еще юлианским календарями. В общем дата Пасхи может смещаться в календаре от 4 апреля до 8 мая.

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Как готовиться к Пасхе 2022

Как известно, сейчас идет Великий пост перед Пасхой ― один из самых строгих постов. В 2022 году Великий пост продлится с 7 марта по 23 апреля. В этот период запрещено употреблять большинство продуктов животного происхождения (мясо, молоко, сыр, яйца, кефир, масло, йогурт и др.), а особое внимание нужно уделять молитве и покаянию. Нарушение поста для верующих христиан ― грех, однако во времена тяжелых испытаний: войны, голода, стихийных бедствий, болезни, ― церковь допускает некоторые послабления. Ведь истинная суть поста ― не диета, а духовное очищение, молитва и сострадание.

Последняя неделя перед Пасхой особая. Каждый ее день имеет сакральное название и определенные условия, как его нужно проводить. В частности, в четверг, прозванный «Чистым», считается, что вода имеет особенные качества, а в пятницу, которую называют «Страстной», нельзя ссориться, веселиться и даже кушать ― ничего, кроме воды.

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Блюда на Пасху 2022

На Пасху у украинцев принято готовить и освящать в церкви определенные блюда, среди которых пасха, писанки, крашанки, запеченное мясо. Блюда имеют определенные рецепты, которые меняются в зависимости от региона ― от творожной пасхи с изюмом и цукатами до душистой цилиндрической выпечки.

Неотъемлемым атрибутом Пасхи являются крашанки ― сваренные вкрутую яйца, окрашенные природными (луковой шелухой, соком свеклы) либо синтетическими красителями. Однако особое и уникальное искусство ― писанки, которые издревле расписывают в Украине. Мастера изображают самые разные узоры на яйцах, а орнамент отличается в зависимости от региона, как и на украинских вышиванках.

Кроме того, по желанию, в пасхальную корзину, которую освятят на восходе солнца 24 апреля, можно добавить любые другие продукты.

Желаем, чтобы независимо от обстоятельств вы встретили праздник Воскресения Христова удачно, мирно и так, как вы хотите сами.

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