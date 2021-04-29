Пасха – великий и особенный праздник для всех христиан, окруженный множеством традиций и поверий. А знаете ли вы, что в себе таит история возникновения Пасхи? Как вообще появился этот праздник? Узнайте больше об истории Пасхи в нашем материале.

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Впервые – еще за 1500 лет до Рождества Христова – Пасху отпраздновали иудеи, когда Моисей вывел израильтян из Египта. Само слово «пасха» означает «исход» или «избавление» от рабства. Что касается Пасхи в современном христианском значении, то ее «учредили» вскоре после Воскрешения Христа апостолы, поэтому в Новом Завете этот праздник символизирует победу над смертью.

Интересно, что лишь к V веку церковники разработали четкие правила и сроки празднования Пасхи. Было решено, что христианская Пасха (в отличие от иудейской) – это праздник Воскресения Христова, который следует отмечать в первое воскресенье после полнолуния, следующего за мартовским равноденствием. Именно поэтому дата праздника меняется от года к году – в 2021 году православную Пасху отмечают 2 мая. Пусть этот день будет светлым для вас и вашей семьи!

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Сегодня историю празднования Пасхи можно разделить на 3 русла: Пасху православную, Пасху католическую и Пасху иудейскую. У каждой из них свои обычаи и традиции. Просто у разных народов Пасха — личный праздник.

Празднование Пасхи длится на протяжении 40 дней, ведь именно столько времени Христос провел на земле со своими учениками после воскресения. Всю неделю после Пасхи принято ходить в гости к близким, на гулянья, христосоваться и дарить чудесные подарки.

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