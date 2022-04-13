ДобріІсторії Алексей Суровцев обратился к украинцам: мы сейчас должны сплотиться и помогать друг другу

#ДобріІсторії Алексей Суровцев: мы сейчас должны сплотиться и помогать друг другу

Актер сериала «Слід» Алексей Суровцев с начала войны старается быть там, где он нужнее всего: сперва помогал людям эвакуироваться из Ирпеня, а потом начал спасать брошенных в домах животных. Своим примером Алексей вдохновляет бороться с оккупантами и призывает объединяться и поддерживать всех, кто нуждается в этом.

«Скоро мы все будем улыбаться, радоваться и обнимать своих близких и родных в мирной, свободной Украине! И рядом с нами будут лежать или сидеть наши любимые животные. В тепле и уюте, накормленные и счастливые. Скоро мы все будем спать спокойно, без сирен, в своих кроватях, а не коридорах. Будем ходить в кино, в театры, тренироваться в тренажерных залах, есть вкусную еду в любимых ресторанчиках. Скоро это все будет… скоро… но сейчас мы должны еще больше сплотиться, еще больше помогать друг другу. Кто словом, кто делом. Кто как может. Мы ― великая нация! И спасибо вам за то, что я с гордостью могу сказать, что я украинец!!!

Берегите себя, своих родных, близких и, конечно же, своих животных! Они вам доверяют», ― пишет актер.

Уже давно Суровцев говорил о намерении открыть приют для брошенных животных. Он уже перешел от слов к делу, и скоро животные, которые остались без хозяев из-за войны, получат новый дом.

«Продолжается подготовка новых комнат приюта для брошенных животных, чтобы ещё больше хвостатых смогло найти свою семью. Для всех неравнодушных и желающих помочь реквизиты для сбора средств в шапке профиля Instagram. Благодарю всех и каждого! Вы ― люди!» ― добавил Суровцев.

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