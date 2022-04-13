ДобріІсторії Олексій Суровцев звернувся до українців: ми зараз маємо згуртуватися і допомагати одне одному

Актор серіалу «Слід» Олексій Суровцев від початку війни намагається бути там, де він найпотрібніший: спершу допомагав людям евакуюватися з Ірпеня, а потім став рятувати покинутих у будинках тварин. Своїм прикладом Олексій надихає на боротьбу з окупантами і закликає об’єднуватися і підтримувати всіх, хто цього потребує.

«Скоро ми всі усміхатимемося, радітимемо і обійматимемо своїх близьких і рідних у мирній, вільній Україні! І поряд з нами лежатимуть чи сидітимуть наші улюблені тварини. У теплі та затишку, нагодовані та щасливі. Скоро ми всі спатимемо спокійно, без сирен, у своїх ліжках, а не коридорах. Ходитимемо в кіно, в театри, тренуватимемося в тренажерних залах, їстимемо смачну їжу в улюблених ресторанчиках. Скоро це все буде… скоро… але зараз ми маємо ще більше згуртуватися, ще більше допомагати одне одному. Хтось словом, хтось ділом. Хто як може. Ми ― велика нація! І дякую вам за те, що я з гордістю можу сказати, що я українець!

Бережіть себе, своїх рідних, близьких і, звичайно, своїх тварин! Вони вам довіряють», ― пише актор.

Уже давно Суровцев говорив про намір відкрити притулок для покинутих тварин. Він уже перейшов від слів до справи, і скоро тварини, які залишилися без господарів через війну, отримають новий дім.

«Продовжується підготовка нових кімнат притулку для покинутих тварин, щоб іще більше хвостатих змогло знайти сім’ю. Для всіх небайдужих і охочих допомогти реквізити для збору коштів у шапці профілю Instagram. Дякую всім та кожному! Ви ― люди!» ― додав Суровцев.

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