Хроники войны: Потери россии в Украине за войну на 08.04.2022

Идет сорок четвертый день полномасштабного вторжения россии в Украину. российские солдаты пытаются захватить территорию нашего государства, а артиллерийскими и авиаобстрелами разрушают больницы, роддома, жилые дома и укрытия. Каждый день враг несет потери из-за точных и мгновенных атак украинских войск. Какие потери у россии на 8 апреля – ориентировочно сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составляют / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 08.04 were approximately:

личного состава / personnel ― около/ about 19000 чел.

танков / tanks ― 700 ед.

боевых бронированных машин / APV ― 1891 ед.

артиллерийских систем / artillery systems ― 333 ед.

РСЗО / MLRS ― 108 ед.

средств ПВО / аnti-aircraft warfare systems ― 55 ед.

самолетов / aircraft ― 150 ед.

вертолетов / helicopters ― 135 ед.

автомобильной техники / vehicles ― 1361 ед.

кораблей /катеров / boats / cutters ― 7 ед.

цистерн с ГСМ / fuel tanks ― 76 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level ― 112 ед.

специальной техники / special equipment ― 25 ед.

пусковых установок ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ― 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

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