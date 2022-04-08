Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Супермама
Супермама
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
Всі проєкти
ru

Хроніки війни: Втрати російських військ в Україні на ранок 8 квітня 2022

08.04.2022

Триває сорок четвертий день повномасштабного вторгнення росії в Україну. російські солдати намагаються захопити територію нашої держави, а артилерійськими та авіаобстрілами руйнують лікарні, пологові, житлові будинки та укриття. Щодня ворог зазнає втрат через точні й миттєві атаки українських військ. Скільки росія втратила на 8 квітня – орієнтовно повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 08.04.2022

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно становлять / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 08.04 were approximately:

  • особового складу / personnel ― приблизно/ about 19000 осіб 
  • танків / tanks ― 700 од. 
  • бойових броньованих машин / APV  ― 1891 од. 
  • артилерійських систем / artillery systems ― 333 од., 
  • РСЗВ / MLRS ― 108 од. 
  • засобів ППО / аnti-aircraft warfare systems ― 55 од.
  • літаків / aircraft ― 150 од.
  • гелікоптерів / helicopter ― 135 од.
  • автомобільної техніки / vehicles ― 1361 од.
  • кораблів /катерів / boats / cutters ― 7 од.
  • цистерн з ПММ / fuel tanks ― 76 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level ― 112 од.
  • спеціальної техніки / special equipment ― 25 од.
  • пускових установок ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ― 4.

Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 08.04.2022

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 08.04.2022
Телеканал СТБ

Карта повітряної тривоги онлайн ― як подивитися де загроза

 Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 08.04.2022
Телеканал СТБ

Авіакатастрофа у Броварах: загинули керівництво МВС та троє дітей

 Що таке нацизм і націоналізм
Телеканал СТБ

Нацизм і націоналізм: що це означає і чому їх не можна плутати

 Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 08.04.2022
Телеканал СТБ

Як українцям отримати компенсацію від Європейського суду

 Допомога ООН переселенцям
Телеканал СТБ

Як оформити допомогу переселенця від ООН і виплати

 Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 08.04.2022
Телеканал СТБ

Особливість системи протиракетного комплексу NASAMS: характеристики
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати