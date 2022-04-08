Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 08.04.2022

Хроніки війни: Втрати російських військ в Україні на ранок 8 квітня 2022
Триває сорок четвертий день повномасштабного вторгнення росії в Україну. російські солдати намагаються захопити територію нашої держави, а артилерійськими та авіаобстрілами руйнують лікарні, пологові, житлові будинки та укриття. Щодня ворог зазнає втрат через точні й миттєві атаки українських військ. Скільки росія втратила на 8 квітня – орієнтовно повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно становлять / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 08.04 were approximately:
- особового складу / personnel ― приблизно/ about 19000 осіб
- танків / tanks ― 700 од.
- бойових броньованих машин / APV ― 1891 од.
- артилерійських систем / artillery systems ― 333 од.,
- РСЗВ / MLRS ― 108 од.
- засобів ППО / аnti-aircraft warfare systems ― 55 од.
- літаків / aircraft ― 150 од.
- гелікоптерів / helicopter ― 135 од.
- автомобільної техніки / vehicles ― 1361 од.
- кораблів /катерів / boats / cutters ― 7 од.
- цистерн з ПММ / fuel tanks ― 76 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level ― 112 од.
- спеціальної техніки / special equipment ― 25 од.
- пускових установок ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ― 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.
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