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Генераторы, которые обеспечат работу больниц, приехали к месту назначения

08.04.2022

20 генераторов закупили и передали в больницы Украины в рамках совместной инициативы Виктор и Елена Пинчуки. В частности, уже 7 генераторов поступило в деоккупированный Чернигов, еще один в освобожденную Ахтырку, а также в центры крови и медицинские учреждения Киевской области и Ровно.

генераторы для больниц

Закупка и распределение генераторов планировались в координации с Министерством здравоохранения Украины для обеспечения бесперебойной работы больниц.

генераторы для больниц

С началом войны в рамках совместной инициативы Елены и Виктора Пинчуков их фонды сплотили силы по закупке средств тактической медицины для военных и военных врачей, жизненно важных медицинских аппаратов, медикаментов, бронированных скорых и генераторов для украинских больниц.

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