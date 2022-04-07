Поздравления с Благовещением: красивые, в стихах и для смс
Сегодня, 7 апреля 2022, отмечается великий православный праздник. Хотите поздравить своих близких с Благовещением? Мы подобрали красивые, короткие поздравления, которые можно отправить в смс, почтой или в социальных сетях. Кстати, католическое Благовещение отличается от православного только датой празднования. Если православная церковь отмечает этот день 7 апреля, то в католической церкви день великого Благовещения празднуют по старому стилю – 25 марта. Красивые поздравления с Благовещением читайте в нашем материале.
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Поздравляю — благовещенье сегодня!
В этот день Архангел Гавриил
К деве юной с благой вестью обратился,
О рожденьи сына возвестил.
Божий сын — подарок неба, испытанье,
Образец для всех нас и урок…
Непорочной девы чрево домом стало
Для младенца, что спасти людей всех мог.
Пусть этот праздник наполняет
Любовью трепетной сердца,
О доброте напоминает
И о деяниях Творца.
***
Солнечные лучики играют
С облаками, лесом и рекой.
Праздник нынче. Я вас поздравляю
С этим небом, с миром, с добротой!
Отовсюду пусть благие вести
В дом ваш без задержки поспешат,
А удача с теплотою вместе
Не позволят двигаться назад!
***
Несется в мир святая весть
И души отогреет.
Пускай беду от вас отвесть
Господь всегда сумеет.
***
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Поздравляю с Благовещеньем тебя!
Этот день особый для всех нас:
Предсказал Архангел Гавриил, что бог
Сына нам пошлет, чтоб нас он спас.
В мир людей вошел божественный малыш,
Исцеливший души и тела,
Научивший верить в чудеса людей,
Полный света и любви тепла.
***
В Благовещение желаю
Всем я счастья и добра,
Богородицу восславим
За рожденного Христа.
***
С Благовещением, друзья!
Пусть мечты сбываются!
Пусть хорошие идеи
В голове рождаются!
***
С Благовещением тебя я поздравляю,
Пускай тебя Господь благословит,
Мечты с тобою рядом пусть летают,
Здоровье пусть успех тебе сулит!
***
Денек апрельский ярок, чуден,
И вряд ли стало бы светлей…
Пусть Благовещение будет
Одним из самых лучших дней.
***
В праздник Благовещения желаю добрых людей рядом, хороших вестей и мира в душе!
***
Поздравляю с Благовещением! Пусть будет гармония в жизни, успех в делах и Бог хранит и оберегает от зла!
***
Со светлым праздником Благовещение спешу поздравить вас,
Вестей вам добрых в светлый час!
C Благовещением вас и ваших родных!