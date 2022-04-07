Сегодня, 7 апреля 2022, отмечается великий православный праздник. Хотите поздравить своих близких с Благовещением? Мы подобрали красивые, короткие поздравления, которые можно отправить в смс, почтой или в социальных сетях. Кстати, католическое Благовещение отличается от православного только датой празднования. Если православная церковь отмечает этот день 7 апреля, то в католической церкви день великого Благовещения празднуют по старому стилю – 25 марта. Красивые поздравления с Благовещением читайте в нашем материале.

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Поздравляю — благовещенье сегодня!

В этот день Архангел Гавриил

К деве юной с благой вестью обратился,

О рожденьи сына возвестил.

Божий сын — подарок неба, испытанье,

Образец для всех нас и урок…

Непорочной девы чрево домом стало

Для младенца, что спасти людей всех мог.

Пусть этот праздник наполняет

Любовью трепетной сердца,

О доброте напоминает

И о деяниях Творца.

***

Солнечные лучики играют

С облаками, лесом и рекой.

Праздник нынче. Я вас поздравляю

С этим небом, с миром, с добротой!

Отовсюду пусть благие вести

В дом ваш без задержки поспешат,

А удача с теплотою вместе

Не позволят двигаться назад!

***

Несется в мир святая весть

И души отогреет.

Пускай беду от вас отвесть

Господь всегда сумеет.

***

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Поздравляю с Благовещеньем тебя!

Этот день особый для всех нас:

Предсказал Архангел Гавриил, что бог

Сына нам пошлет, чтоб нас он спас.

В мир людей вошел божественный малыш,

Исцеливший души и тела,

Научивший верить в чудеса людей,

Полный света и любви тепла.

***

В Благовещение желаю

Всем я счастья и добра,

Богородицу восславим

За рожденного Христа.

***

С Благовещением, друзья!

Пусть мечты сбываются!

Пусть хорошие идеи

В голове рождаются!

***

С Благовещением тебя я поздравляю,

Пускай тебя Господь благословит,

Мечты с тобою рядом пусть летают,

Здоровье пусть успех тебе сулит!

***

Денек апрельский ярок, чуден,

И вряд ли стало бы светлей…

Пусть Благовещение будет

Одним из самых лучших дней.

***

В праздник Благовещения желаю добрых людей рядом, хороших вестей и мира в душе!

***

Поздравляю с Благовещением! Пусть будет гармония в жизни, успех в делах и Бог хранит и оберегает от зла!

***

Со светлым праздником Благовещение спешу поздравить вас,

Вестей вам добрых в светлый час!

C Благовещением вас и ваших родных!

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