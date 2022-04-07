Привітання з Благовіщенням: красиві, в віршах і для смс
Сьогодні, 7 квітня 2022, відзначають велике православне свято. Хочете привітати своїх близьких з Благовіщенням? Ми підібрали красиві, короткі привітання українською мовою, які можна відправити в смс, поштою або в соціальних мережах. До речі, католицьке Благовіщення відрізняється від православного тільки датою святкування. Якщо православна церква відзначає цей день 7 квітня, то у католицькій церкві день великого Благовіщення святкують за старим стилем – 25 березня. Красиві поздоровлення з Благовіщенням читайте у нашому матеріалі.
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Всім сьогодні я на світі
Хочу побажати,
Сподіватись лиш на краще,
Й віру зберігати.
Благовіщення сьогодні
Непросте це свято,
Будьте також ви здорові
І живіть багато!
***
Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров’я принесе,
Нехай Господь благословить,
Нехай за все винагородить.
Живіть весело завжди,
Щоб не прийшла до вас в будинок біда,
Щоб нудьга чужою вам була,
І радість вас знайти змогла!
***
З Благовіщенням вітаю!
Всього світлого і доброго бажаю!
Миру в домі, віри святої
І любові самовідданої!
***
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Сестру привітаю всією душею
Я з Благовіщенням великим,
Нехай прийде успіх великий,
А щастя буде багатоликим!
***
У Благовіщення поспішаю я,
Всіх привітати православних!
Всім бажаю я здоров’я
І справ праведних і славних!
***
Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров’я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси!
***
Вітаю з великим християнським святом — Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли і дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, з святом доброї надії і світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірне кохання.
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Сьогодні в це святе, світле свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, я хочу побажати всім міцної віри, тепла в домі, душевного спокою і благочестивих думок! Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди обходять вашу сім’ю та рідних стороною!
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Сьогодні я хочу тобі сказати, що Діва Марія піклується про кожного з нас, що вона оберігає нас від бід і зла. Тому будь спокійним, нехай твоя віра зміцнюється, а серце наповнюється добрими думками і почуттями! Зі святом!
З Благовіщенням вас та ваших рідних!