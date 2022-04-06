Объединение украинских продюсеров снимет документальные фильмы о российской военной агрессии в Украине

24 февраля россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Преступления, которые совершили российские оккупанты, поразили и ужаснули цивилизованный мир. В марте 2022 года украинские кино- и телепродюсеры Владимир Бородянский, Виктор Мирский, Дарья Легони-Фиалко, Алла Липовецкая, Ирина Зоря, Марина Квасова, Игорь Сторчак создали продюсерское объединение для съемок документальных проектов о российской военной агрессии на территории Украины.

«Наша цель ― объединить наши лучшие возможности каждого из нас для достижения максимального эффекта и привлечь к работе как можно больше работников медиаиндустрии, создав новые рабочие места в эти сложные времена», ― отмечают продюсеры-учредители.

Документальные и просветительские фильмы и сериалы должны рассказать миру о войне между россией и Украиной, ее истоках, причинах и потенциальных последствиях.

Объединение ставит своей целью выпустить первые фильмы уже через несколько месяцев.

На данный момент запущено в производство и разработку несколько проектов, среди которых документальные фильмы об украинских беженцах в Германии ― «Бад-Зегеберг» и «Вокзал Надежды». Бад-Зегеберг ― небольшой город в Германии, в котором до сих пор помнят страшную трагедию сожженных живьем сотен евреев в местной синагоге в 1940 году. Два поколения местного населения жили с чувством вины перед еврейским народом и всем миром. Сейчас этот город стал убежищем для украинских беженцев, спасающихся от российской агрессии. В фильме «Бад-Зегеберг» переплетаются судьбы украинских семей, вынужденных покинуть свои дома, и немцев, прошедших долгий и сложный путь признания своей национальной вины и покаяния.

Вокзал любого города ― это дверь в новую жизнь, на этот раз для большинства украинцев буквально. Фильм «Вокзал Надежды» расскажет об украинских беженцах, для которых мир больше никогда не будет прежним. В поисках спасения они приезжают в гостеприимную, но неизвестную для них Европу, не зная, что их ждет и надолго ли они там. А когда война закончится, то с того же вокзала украинцы поедут в свою разрушенную страну, чтобы строить свой новый мир.

В работе также документальный проект «9 жизней» о животных во время войны, которые вместе со своими хозяевами живут в метро и подвалах и которых спасают волонтеры из запертых квартир.

Важными исследованиями станут фильмы «Вопреки всему», «Ядерное наследие» и «Уроки пропаганды. Как получить разрешение на убийство?» Авторы военного документального фильма «Вопреки всему» попытаются ответить на вопрос, как Украина смогла противостоять россии, несмотря на то, что все мировые эксперты давали ей не больше 3 суток, и как это практически заставило россию отказаться от своих первоначальных планов молниеносного захвата страны. «Ядерное наследие» ― это история о том, как страна с третьим в мире ядерным потенциалом добровольно отказалась от ядерного оружия, доверилась гарантиям безопасности крупнейших государств и теперь лежит в руинах. Но это история не о прошлом, а о будущем. О том будущем, где в мире больше нет доверия, а оружие массового поражения ― единственная гарантия безопасности. О будущем, где этого оружия так много, что его просто невозможно будет не применить. В фильме «Уроки пропаганды. Как получить разрешение на убийство?» автор на примере личной истории расскажет, до чего может дойти агрессивная пропаганда с помощью современных СМИ и разрушить отношения даже между ближайшими родственниками.

Еще одна пронзительная история ― в основе будущего фильма «Мариуполь. Хроники надежды». Это история города, в котором истреблено все, кроме надежды. Где еще остается около 150 тысяч мирных жителей. Это история преступления глазами жертвы, которой удалось выжить. Мариупольская журналистка Надежда Сухорукова собственными глазами менее чем за месяц увидела много смертей. Она научилась различать смерть на слух и ощущать ее приближение. Все пережитое она записала ― жуткие детали, от которых мороз по коже. Это история о городе, который настолько погрузился во тьму, что люди начали пугаться, случайно увидев живых, а не мертвых. «Мариуполь. Хроники надежды» ― это страшная история истребления целого города. История, показанная глазами той, которая смогла вырваться из ада.

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