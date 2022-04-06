Об'єднання українських продюсерів зніме документальні фільми про російську військову агресію в Україні

24 лютого росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Злочини, які здійснили російські окупанти, вразили і вжахнули цивілізований світ. У березні 2022 року українські кіно- і телепродюсери Володимир Бородянський, Віктор Мирський, Дар’я Легоні-Фіалко, Алла Липовецька, Ірина Зоря, Марина Квасова, Ігор Сторчак створили продюсерське об’єднання для знімання документальних проєктів про російську військову агресію на території України.

«Наша мета ― об’єднати наші найкращі можливості кожного з нас для досягнення максимального ефекту і залучити до роботи якомога більше працівників медіаіндустрії, створивши нові робочі місця у ці складні часи», ― відзначають продюсери-засновники.

Документальні та просвітницькі фільми та серіали мають розповісти світові про війну між росією та Україною, її витоки, причини та потенційні наслідки.

Об’єднання ставить за мету випустити перші фільми вже через кілька місяців.

На даний момент запущено у виробництво та розробку кілька проєктів, серед яких документальні фільми про українських біженців у Німеччині ― «Бад-Зегеберг» та «Вокзал Надії». Бад-Зегеберг ― невелике місто в Німеччині, в якому досі пам’ятають страшну трагедію спалених живцем сотень євреїв у місцевій синагозі в 1940-му році. Два покоління місцевого населення жили з почуттям провини перед єврейським народом та всім світом. Зараз це місто стало притулком для українських біженців, які рятуються від російської агресії. У фільмі «Бад-Зегеберг» переплетуться долі українських сімей, вимушених покинути свої домівки, та німців, які пройшли довгий і складний шлях визнання своєї національної провини та покаяння.

Вокзал будь-якого міста ― це двері у нове життя, цього разу для більшості українців буквально. Фільм «Вокзал Надії» розповість про українських біженців, для яких світ більше ніколи не буде тим самим. У пошуках порятунку вони приїжджають до гостинної, але невідомої для них Європи, не знаючи, що на них чекає і чи надовго вони там. А коли війна закінчиться, то на тому ж вокзалі українці поїдуть до своєї зруйнованої країни, щоби будувати свій новий світ.

У роботі також документальний проєкт «9 життів» про тварин під час війни, які разом зі своїми господарями живуть у метро та підвалах, яких рятують волонтери із замкнених квартир.

Важливими дослідженнями стануть фільми «Всупереч усьому», «Ядерна спадщина» та «Уроки пропаганди. Як отримати дозвіл на вбивство?». Автори військового документального фільму «Всупереч усьому» спробують відповісти на запитання, як Україна змогла протистояти росії, незважаючи на те, що всі світові експерти давали їй не більше 3 діб. І як це практично змусило росію відмовитись від своїх первісних планів блискавичного захоплення країни. «Ядерна спадщина» ― це історія про те, як країна з третім у світі ядерним потенціалом добровільно відмовилася від ядерної зброї, довірилася гарантіям безпеки найбільших держав і тепер лежить у руїнах. Але це історія не про минуле, а про майбутнє. Про те майбутнє, де у світі більше немає довіри, а зброя масового ураження ― єдина гарантія безпеки. Про майбутнє, де цієї зброї так багато, що її просто неможливо буде не застосувати. У фільмі «Уроки пропаганди. Як отримати дозвіл на вбивство» автор на прикладі особистої історії розповість, до чого може дійти агресивна пропаганда за допомогою сучасних ЗМІ та зруйнувати стосунки навіть між найближчими родичами.

Ще одна пронизлива історія ― в основі майбутнього фільму «Марiуполь. Хронiки надiї». Це історія міста, в якому винищено все, окрім надії. Де досі там лишається приблизно 150 тисяч мирних жителів. Це історія злочину очима жертви, якій вдалося вижити. Маріупольська журналістка Надія Сухорукова на власні очі менш ніж за місяць побачила багато смертей. Вона навчилася розрізняти смерть на слух і відчувати її наближення. Все пережите вона занотувала ― моторошні деталі, від яких мороз по шкірі. Це історія про місто, яке настільки занурилося в пітьму, що люди почали лякатися, випадково побачивши живих, а не мертвих. «Маріуполь. Хроніки надії» ― це страшна історія винищення цілого міста. Історія, показана очима тієї, що змогла вирватися з пекла.

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