Мать российского военного обменяла жизнь сына на денежную компенсацию (видео)

С 24 февраля длится полномасштабное вторжение путинских войск в Украину. россияне потеряли тысячи солдат убитыми и десятки тысяч ранеными в этой войне. 3 апреля, после того, как ВСУ освободили города-сателлиты Киева Бучу, Гостомель и другие, открылась ужасная правда о геноциде, который оккупанты устроили украинцам. Однако еще одну сторону менталитета россиян показало новое видео, в котором мать российского солдата просит денег у путина на сына, автоматически признавая его мертвым.

Украинский продюсер и музыкант Потап показал, что для россиян ничего не стоят не только чужие жизни, но и жизни собственных детей. Он опубликовал видео, на котором мать российского военного обратилась к путину с требованием выплатить компенсацию за своего «живого или мертвого» сына.

Ради денег она фактически признала, что ее сын уже мертв.

«Я мама военнослужащего россии Даджиева Вадима Владимировича, живого или погибшего в ходе военной спецоперации на территории Украины. Обращаюсь к путину и прошу выделить из специального фонда денежную компенсацию в размере 10 миллионов рублей в связи с потерей кормильца», – сказала женщина.

Этот ролик вызвал резонанс в Сети.

«Идет торговля. Вы ничего не получите, кроме позора. Какой ужас. Они меняют детей на деньги. На деньги, которые никогда не увидят. Какой позор», ― подчеркнул Потап.

«Какие матери, такие и дети», «А мы удивлялись почему они такие», «Если не привёз мародер, значит, дайте мне деньги за мёртвого», «Позор! Какие родители, такие и дети. Кукиш тебе, тётка», ― пишут в комментариях пользователи Instagram.

Сам ролик набрал уже 386 тысяч просмотров и более 1800 комментариев за день.

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