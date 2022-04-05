Мати російського військового обміняла життя сина на грошову компенсацію (відео)

З 24 лютого триває повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну. росіяни втратили тисячі солдатів убитими і десятки тисяч поранених у цій війні. 3 квітня, після того, як ЗСУ звільнили міста-сателіти Києва Бучу, Гостомель та інші, відкрилася жахлива правда про геноцид, який окупанти влаштували українцям. Проте ще один бік менталітету росіян показало нове відео, в якому мати російського солдата просить грошей у путіна за сина, автоматично визнаючи його мертвим.

Український продюсер і музикант Потап показав, що для росіян нічого не варті не лише чужі життя, а й життя власних дітей. Він опублікував відео, на якому мати російського вояка звернулася до путіна з вимогою виплатити компенсацію за свого «живого чи мертвого» сина.

Заради грошей вона фактично визнала, що її син уже мертвий.

«Я мама військовослужбовця росії Даджієва Вадима Володимировича, живого чи загиблого під час військової спецоперації на території України. Звертаюся до путіна і прошу виділити зі спеціального фонду грошову компенсацію у розмірі 10 мільйонів рублів у зв’язку з втратою годувальника», ― сказала жінка.

Цей ролик викликав резонанс у Мережі.

«Іде торгівля. Ви нічого не отримаєте, окрім ганьби. Який жах. Вони міняють дітей на гроші. На гроші, які ніколи не побачать. Яка ганьба», ― наголосив Потап.

«Які матері, такі й діти», «А ми дивувалися, чому вони такі», «Якщо не привіз мародер, то дайте мені гроші за мертвого», «Ганьба! Які батьки такі й діти. Дулю тобі, тітко», ― пишуть у коментарях користувачі Instagram.

Сам ролик набрав уже 386 тисяч переглядів і понад 1800 коментарів за день.

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