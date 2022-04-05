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Бесплатная растаможка авто в Украине во время войны с россией

05.04.2022

С 1 апреля вступил в действие закон, призванный упростить получение помощи Украине во время войны. В результате, действует бесплатная растаможка авто на время военного положения.

Бесплатная растаможка авто в Украине во время военного положения: как это делается

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Верховная Рада приняла закон об освобождении от пошлин и налога на добавленную стоимость импорта товаров, ввозимых предприятиями. Соответствующее решение нардепы приняли на заседании 24 марта законопроектом №7190 «О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины и другие законодательные акты усовершенствования законодательства на период военного положения».

В законе говорится, что по решению КМУ на время военного положения можно ввозить отдельные категории товаров без предоставления таможенникам разрешительных документов ― в категорию этих товаров попадают и авто, которые необходимы для военных.

Сначала закон касался авто, которые ввозят исключительно для военных целей. С 1 апреля начали действовать поправки к закону, согласно которым таможенный сбор недействителен для ввоза всех авто ― на время военного положения.

Закон предусматривает, что с 1 апреля 2022 года от уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины освобождаются некоторые ввозимые транспортные средства.

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Какие авто ввозятся в Украину без растаможки:

  • легковые автомобили и кузова к ним;
  • прицепы и полуприцепы;
  • мотоциклы;
  • транспортные средства для перевозки грузов или более 10 человек.

Как провезти авто в Украину без растаможки

Таможенное оформление рассчитано на час ― если предварительно заполнить таможенную декларацию. Мероприятия по контролю не проводятся, но возможна случайная послетаможенная проверка.

Автомобили с иностранной регистрацией также можно ввозить по упрощенной процедуре.

Процедура оформления машины на таможне в военное время

  • Для регистрации автомобиля нужно заплатить 3―5% его стоимости для первой регистрации в пенсионный фонд, 190,15 грн за регистрацию, 114 грн за бланк свидетельства и 135 грн за номерные знаки.
  • Процедурой покупки авто и его оформлением придется заниматься преимущественно женщинам, так как мужчины в возрасте 18―60 лет не имеют права покидать Украину, за исключением, прописанным в законе. Либо придется пользоваться услугами компаний-импортеров.
  • Из-за морской блокады Украины есть смысл покупать авто в Европе, так как американские и азиатские модели будут стоить едва ли не вдвое дороже из-за перевозки морем и дополнительной растаможки в Европе.

В течение 6―9 месяцев после окончания военного положения в Украине нужно будет подать отчетность о привезенных авто в Налоговую инспекцию.

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