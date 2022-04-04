С 24 февраля россия ведет полномасштабную войну в Украине, устраивая артобстрелы и авиационные удары. Миллионы украинцев покинули родные дома, спасаясь от зверских действий оккупантов: россияне атакуют дома, больницы, роддома и укрытия с детьми, занимаются мародерством и изнасилованиями. В Украине официально разрешили получать статус переселенца ― по закону это касается людей из 14 регионов. Что делать, чтобы получить статус переселенца в Украине в 2022 году, ― читайте в материале.

13 марта Правительство постановлением № 269 внесло изменения в Порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Согласно этим изменениям граждане Украины, вынужденно покинувшие свое жилье из-за боевых действий, могут получить справку, подтверждающую факт внутреннего перемещения и взятия на учет ВПЛ.

Ассоциация городов Украины разъяснила отдельные особенности законодательства по облегчению процедуры.

Кто имеет право на статус переселенца в Украине 2022

На получение справки имеют право лица, которые после введения военного положения (24.02.2022) переместились из регионов, определенных Правительством (распоряжение № 204-р):

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

г. Киев

Луганская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Харьковская область

Херсонская область

Черниговская область

Куда обращаться для получения справки переселенца в 2022 году

Для получения справки лицо может обратиться в:

органы соцзащиты райгосадминистраций (районных военных администраций) и городских советов городов областного значения;

центры предоставления административных услуг;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов или ЦНАП (Минсоцполитики дорабатывает информационное взаимодействие, поэтому рекомендуем на данный момент обращаться в органы соцзащиты РГА/РВА);

онлайн через портал «Дія» (при технической возможности).

Что должны делать органы местного самоуправления (ОМС) после обращения

Для ОМС в общинах, образованных с городами областного значения, принцип деятельности не изменился: должностные лица принимают документы, выдают справки, формируют электронные дела и вносят информацию в базу ВПЛ (Единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах).

Для других ОМС необходимо уполномочить соответствующий исполнительный орган или ЦНАП (и отдельных работников) на прием документов, принятие решения и выдачу справки ВПЛ, регистрацию заявления с формированием электронного дела. Уполномочить на такие действия можно старосту.

Предупреждают, что на данный момент исполнительные органы сельских, поселковых, городских городов районного значения советов не имеют возможности сформировать соответствующие электронные дела и, по мнению АГУ, пока не могут выдавать справки.

Гражданам рекомендуют обращаться в органы соцзащиты РГА/РВА. Указанная проблема должна быть решена налаживанием электронного взаимодействия в ближайшие несколько дней.

Помощь переселенцам 2022

В редакции постановления № 269 финансовая помощь предусматривалась только переселенцам с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым (согласно правительственному постановлению № 505).

20 марта Правительство постановлением № 332 утвердило новый Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Кто имеет право на помощь как переселенец

Помощь оказывается лицам, которые:

переместились из Крыма и 14 других регионов Украины, где проводятся боевые действия; включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Как получить помощь переселенцу в Украине 2022

Для получения помощи ВПЛ подает заявление через мобильное приложение «Дія» в районные, городские, поселковые, сельские органы соцзащиты, ЦНАП или уполномоченному лицу органов местного самоуправления.

По состоянию на 25.03 подать заявление в «Дія» нет возможности. Кроме того, существует проблема с обработкой заявлений органами местного самоуправления через ПК «Соціальна громада». В ближайшее время, по информации Минсоцполитики, эти проблемы будут решены.

Какой размер помощи переселенцу в Украине в 2022 году

Помощь предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период действия военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое внутренне перемещенное лицо в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей ― 3 тыс. грн;

для других лиц ― 2 тыс. грн.

Помощь выплачивается за полный месяц независимо от даты обращения за ее предоставлением и даты прекращения или отмены военного положения.

Переселенцы, которые по состоянию на 01.03.2022 получали пособие в соответствии с Правительственным постановлением № 505, будут получать пособие в соответствии с постановлением № 303. Постановление Правительства № 505 утратило силу.

Как выплаты переселенцам влияют на другие выплаты от государства

Помощь ВПЛ по постановлению № 303 не влияет на другие выплаты. Размер пособия не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи. Кроме того, размер пособия не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода в соответствии с подпунктом 165.1.1 пункта 165.1 статьи 165 Налогового кодекса Украины.

Можно ли одновременно получать пособие на проживание ВПЛ и компенсацию расходов на временное размещение ВПЛ

Нет. Согласно Правительственному постановлению № 333, компенсацию расходов за временное размещение ВПЛ можно получить лицам только за тех переселенцев, которые не получают пособие на проживание, назначенное в соответствии с постановлением № 332.

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