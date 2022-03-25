Прошли двадцать девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Генштаб ежедневно отчитывается об обстановке в районах боевых действий и освещает ситуацию на линии столкновения. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи и преуспел на отдельных направлениях.

Задания оккупантов по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение города Киева и установление контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Противнику удалось частично добиться успеха в Донецком операционном районе относительно продолжения временного удерживания сухопутного коридора между ростовской областью и ВОТ АР Крым.

Враг продолжает восполнение потерь, выполняя подготовку и перемещение резервных подразделений вооруженных сил российской федерации.

На Волынском направлении противник наступательных действий не производил.

На Полесском направлении враг определенной группировкой наступательных действий не производил, продолжил нанесение артиллерийских и авиационных ударов, пытается восстановить положение своих сил в районах городов Киева и Макарова.

На Северском направлении противник силами определенных подразделений пытается сосредоточить силы и средства восстановления наступательных действий. Совершает неудачные попытки блокировки Чернигова. На Броварском направлении перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций. Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении городов Бровары и Борисполь с целью блокирования столицы Украины, города Киева, с восточного направления.

На Слобожанском направлении противник блокирует города Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе Изюма, несет потери. Отмечается вывод отдельных подразделений оккупационных войск, действующих в указанном районе, на территорию российской федерации в связи с потерями более 50 процентов личного состава.

На Донецком направлении противник удерживает занимаемые рубежи. Основные усилия сосредоточены на захвате городов Попасная, Рубежное и Мариуполь, успеха нет.

В Запорожском направлении силами до пяти БТГр перешел к обороне.

На Южнобужском направлении противник силами группировки занимает установленные рубежи обороны, пытается осуществлять мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений и пополнению запасов.

В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль «Саратов». Большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника.

За сутки украинские воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 БПЛА врага.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за 24 марта было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил выполняла патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, ударная авиация реализовывала огневое воздействие по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям военных врага.

Несмотря на значительные потери и деморализованный личный состав, военно-политическое руководство российской федерации не отказывается от продолжения войны против Украины. Враг продолжает уничтожение инфраструктуры мирных городов и сел Украины, грубо нарушая правила ведения войны и пренебрегая выполнением требований международного гуманитарного права.

По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил российской федерации постоянно проводится пропагандистская работа, навязывающая мнение, что войну необходимо завершить к 9 мая 2022 года.

Подавляющее большинство медицинских учреждений российской федерации в населенных пунктах недалеко от территории Украины заняты ранеными военнослужащими вооруженных сил рф, которые участвовали в войне с Украиной и имели боевые столкновения с подразделениями Сил обороны.

В срочном порядке враг принимает меры для восстановления боеспособности воинских частей воздушно-десантных войск, понесших критические потери как в живой силе, так и в боевой технике.

Несмотря на активные меры подразделений федеральной службы безопасности, росгвардии и информационно-психологических операций, осуществляющих свою деятельность на временно занятой территории Украины, российские оккупанты сталкиваются с огромными трудностями по контролю за населением на указанных территориях. Попытки установления бутафорских пророссийских властей из числа предателей и коллаборантов не имеют поддержки со стороны местного населения.

В непризнанной приднестровско-молдавской республике российскими кураторами местных властей распространяются слухи о втягивании приднестровья в войну с Украиной.

Во временно оккупированной Автономной Республике Крым в расположении 126-й отдельной бригады береговой обороны состоялась прощальная церемония одновременно с около 100 погибшими лицами из состава части. Также подобные мероприятия недавно прошли и в матросском клубе Севастополя, где прощались с погибшими в войне против Украины морскими пехотинцами Черноморского флота.

В городе Докучаевск Донецкой области оккупантами создан фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь. С задержанными людьми карательные органы ФСБ РФ проводят так называемые фильтровальные мероприятия.

В районах населенных пунктов Кременная и Рубежное зафиксированы факты насильственной эвакуации оккупантами граждан Украины и вывоз их на территорию Воронежской области.

В некоторых населенных пунктах Черниговской области, временно занятых оккупационными войсками, отмечаются факты изъятия тракторов у местных аграриев. Сельхозтехнику используют для эвакуации подбитой техники оккупантов.

В Харьковской области действовавшая в направлении Харькова батальонно-тактическая группа из состава 59-го танкового полка западного военного округа рф попала под огонь украинской артиллерии. Сводному подразделению нанесен значительный урон в живой силе и технике.

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