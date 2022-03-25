Минула двадцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Генштаб щоденно звітує про обстановку в районах бойових дій та висвітлює ситуацію на лінії зіткнення. Збройні Сили України та інші складові Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі та досяг успіху на окремих напрямках.

Завдання окупантів щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, оточення міста Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Противнику вдалось частково досягти успіху в Донецькому операційному районі, щодо продовження тимчасового утримання сухопутного коридору між ростовською областю і ТОТ АР Крим.

Ворог продовжує поповнення втрат, виконуючи підготовку та переміщення резервних підрозділів збройних сил російської федерації.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Поліському напрямку ворог визначеним угрупованням наступальних дій не проводив, продовжив завдання артилерійських та авіаційних ударів, намагається відновити положення своїх сил у районах міст Києва та Макарова.

На Сіверському напрямку противник силами визначених підрозділів намагається зосередити сили і засоби для відновлення наступальних дій. Здійснює невдалі спроби блокування Чернігова. На Броварському напрямку перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій. Імовірно, противник намагатиметься вчергове відновити наступальні дії в напрямку на міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України, міста Києва, зі східного напрямку.

На Слобожанському напрямку противник здійснює блокування міст Суми та Харків. Завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагається поновити наступальні дії в районі міста Ізюм, зазнає втрат. Відзначається виведення окремих підрозділів окупаційних військ, що діють у зазначеному районі, на територію російської федерації у зв’язку з втратами більше ніж 50 відсотків особового складу.

На Донецькому напрямку противник утримує займані рубежі. Основні зусилля зосереджує на захопленні міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь, успіху не має.

На Запорізькому напрямку силами до п’яти БТГр перейшов до оборони.

На Південнобузькому напрямку противник силами угруповання займає встановлені рубежі оборони, намагається здійснювати заходи з відновлення боєздатності підрозділів та поповнення запасів.

В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході завдання удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ знищено великий десантний корабель «Саратов». Великі десантні кораблі «Цезарь Куников» та «Новочеркаськ» зазнали пошкоджень. Триває уточнення інших втрат противника.

За добу українські воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, приблизно 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за 24 березня було уражено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил виконувала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, ударна авіація реалізовувала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військових ворога.

Незважаючи на значні втрати та деморалізований особовий склад, військово-політичне керівництво російської федерації не відмовляється від продовження війни проти України. Ворог продовжує знищення інфраструктури мирних міст і сіл України, грубо порушуючи правила ведення війни та нехтуючи виконанням вимог міжнародного гуманітарного права.

За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил російської федерації постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

Переважна більшість медичних установ російської федерації в населених пунктах неподалік території України зайнята пораненими військовослужбовцями збройних сил рф, які брали участь у війні з Україною та мали бойові зіткнення з підрозділами Сил оборони.

В терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, що зазнали критичних втрат як у живій силі, так і в бойовій техніці.

Не зважаючи на активні заходи підрозділів федеральної служби безпеки, росгвардії та інформаційно-психологічних операцій, які здійснюють свою діяльність на тимчасово зайнятій території України, російські окупанти стикаються з величезними труднощами з контролю за населенням на зазначених територіях. Спроби встановлення бутафорської проросійської влади з числа зрадників та колаборантів не мають підтримки з боку місцевого населення.

У невизнаній придністровсько-молдавській республіці російськими кураторами місцевої влади поширюються чутки про втягування придністров’я у війну з Україною.

У тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим, у розташуванні 126-ї окремої бригади берегової оборони, відбулась прощальна церемонія одночасно з приблизно 100 загиблими особами зі складу частини. Також подібні заходи нещодавно відбулись і в матроському клубі міста Севастополя, де прощались із загиблими у війні проти України морськими піхотинцями чорноморського флоту рф.

У місті Докучаївськ Донецької області окупантами створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Із затриманими людьми каральні органи фсб рф проводять так звані фільтрувальні заходи.

В районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне зафіксовано факти насильної евакуації окупантами громадян України та вивезення їх на територію Воронезької області.

В деяких населених пунктах Чернігівської області, які тимчасово зайняті окупаційними військами, відзначаються факти вилучення тракторів у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації підбитої техніки окупантів.

У Харківській області батальйонно-тактична група зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, потрапила під вогонь української артилерії. Зведеному підрозділу завдано значних втрат у живій силі й техніці.

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