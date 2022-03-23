С начала полномасштабного вторжения армии путина в Украину российские звезды послушно распространяют пропагандистскую ложь о «нацистах» и «бандеровцах», «боевых наркотиках», «биолабораториях» и «генномодифицированных птицах». Однако есть среди них и здравомыслящие, смелые люди. Дочь приближенного к путину Владимира Машкова в прямом эфире американского CNN рассказала о безумии в ее стране и преступлениях российских войск, которые вторглись в Украину.

Актер Владимир Машков, ярый сторонник путина, публично призывавший поддержать новые изменения в российской конституции, осудил свою дочь за правду, которую Мария Машкова, живущая в США, рассказывает в эфире CNN.

Актриса «Крепостной» на СТБ во время съемок видела, что в Украине нет никаких мифических бандеровцев и нацистов. Но отец ей не верит и просит «не позорить».

«Он попросил меня вернуться в Россию немедленно вместе с дочерьми, быть хорошей россиянкой, попросить прощения за предательство, быть с русским народом и помогать бороться с украинскими нацистами. То, что происходит сейчас, это просто невообразимо. Тот факт, что так много русских, включая моего отца, верят, что это насилие хоть как-то оправданно, разбивает мне сердце. Но, конечно, это нельзя сравнить с тем, что сейчас испытывают украинские люди, которые умирают», ― рассказала Машкова CNN.

Мария Машкова уже 6 лет живет в США и прилетела в Украину на съемки сериала «Крепостная» для СТБ.

«Уважаемые друзья и коллеги в России. Я понимаю, что мне говорить легче, меня не заберут в автозак, максимум объявят предателем и врагом народа. Нас много, мы обязательно справимся, мы сможем остановить эту ужасную, несправедливую войну, которую начал наш президент», ― заявила актриса.

После интервью для CNN Мария Машкова обратилась к своим друзьям и коллегам из россии в Instagram, который объявлен экстремистской организацией в рф.

«Позавчера позвонил папа. Я вдруг оказалась в одном из похожих разговоров, которые уже печатала “Медуза”, где родственники друг другу не верят. Мы очень старались услышать друг друга. Не вышло. Я предупредила отца, что мне позвонили с CNN и раз он публично вышел, выйду и я ― буду говорить о том, что видела своими глазами. Я много работала в Украине. Спросила, что я могу сказать публично из всего того, что он мне говорит. Он сказал. Я повторила в прямом эфире CNN.

Знаю, что говорить мне легче. Я в другой стране. Не надо выбирать: мои дети или тюрьма. Поэтому говорю. Вот только пришлось отца ослушаться. Но это ничто по сравнению со смертями, которые продолжаются в эту секунду. Со всех сторон. Остановите войну, отцы! Одна из дочерей», ― призвала она.

Напомним, что Владимир Машков был доверенным лицом владимира путина на выборах и выступал на провластном митинге-концерте 18 марта в «Лужниках», посвященном восьмой годовщине оккупации россией Крыма и Севастополя.

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