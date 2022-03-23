Від початку повномасштабного вторгнення армії путіна в Україну російські зірки слухняно поширюють пропагандистську брехню про «нацистів» і «бандерівців», «бойові наркотики», «біолабораторії» та «генномодифікованих птахів». Проте є серед них і тверезі, сміливі люди. Зокрема донька наближеного до путіна Володимира Машкова у прямому ефірі американського CNN розповіла про безумство в її країні та злочини російських військ, які вторглися в Україну.

Актор Володимир Машков, ярий прибічник путіна, який публічно закликав підтримати зміни до російської конституції, осудив свою доньку за правду, яку Марія Машкова, котра живе у США, розповідає в ефірі CNN.

Актриса «Кріпосної» на СТБ під час знімань бачила, що в Україні немає ніяких міфічних бандерівців та нацистів. Однак батько їй не вірить і просить «не ганьбити».

«Він попросив мене повернутися до Росії негайно разом із доньками, бути доброю росіянкою, попросити вибачення за зраду, бути з російським народом і допомагати боротися з українськими нацистами. Те, що відбувається зараз, це просто немислимо. Той факт, що так багато росіян, включно з моїм батьком, вірять, що це насильство хоч якось виправдане, розбиває мені серце. Але, звичайно, це не можна порівняти з тим, що зараз зазнають українські люди, які помирають», ― розповіла Машкова CNN.

Марія Машкова вже 6 років живе у США і прилітала до України на знімання серіалу «Кріпосна» для СТБ.

«Шановні друзі та колеги в Росії. Я розумію, що мені говорити легше, мене не заберуть до автозаку, максимум оголосять зрадницею і ворогом народу. Нас багато, ми обов’язково впораємося, ми зможемо зупинити цю жахливу, несправедливу війну, яку розпочав наш президент», ― заявила акторка.

Після інтерв’ю для CNN Марія Машкова звернулася до своїх друзів та колег з росії в Instagram, який оголошений екстремістською організацією в рф.

«Позавчора подзвонив тато. Я раптом опинилася в одній зі схожих розмов, які вже друкувала “Медуза”, де родичі одне одному не вірять. Ми дуже намагалися почути одне одного. Не вийшло. Я попередила батька, що мені зателефонували з CNN і раз він публічно вийшов, вийду і я ― говоритиму про те, що бачила на власні очі. Я багато працювала в Україні. Запитала, що я можу сказати публічно з того, що він мені каже. Він сказав. Я повторила у прямому ефірі CNN.

Знаю, що казати мені легше. Я в іншій країні. Не треба вибирати: мої діти або в’язниця. Тому говорю. От тільки довелося батька не послухатися. Але це ніщо порівняно зі смертями, які продовжуються в цю секунду. З усіх сторін. Зупиніть війну, батьки! Одна з доньок», ― закликала Марія.

Нагадаємо, що Володимир Машков був довіреною особою владіміра путіна на виборах і виступав на провладному мітингу-концерті 18 березня в «Лужниках», присвяченому восьмій річниці окупації росією Криму та Севастополя.

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