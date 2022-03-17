россия начала полномасштабное вторжение в Украину с 24 февраля, и россияне атакуют гражданских по всей стране ― жилые кварталы, больницы, детские дома, роддомы и даже укрытия с детьми и женщинами. Из-за бомбежки гражданских объектов и инфраструктуры есть опасность отключения газа, воды, электроэнергии. Коммунальные службы справляются с проблемами, однако главная угроза ― отключение электрики и порча всей пищи, которая есть в холодильнике. Победитель кулинарного шоу «МастерШеф» Евгений Клопотенко раскрыл несколько секретов, как хранить продукты без холодильника.

Хотя уже идет четвертая неделя войны, и люди начали приспосабливаться к поставкам продуктов в условиях обстрелов, однако особым вопросом остается сохранение пищи свежей и меры на случай отключения холодильных камер.

Евгений Клопотенко соглашается, что запасаться можно продуктами, имеющими долгий срок годности: консервами, мукой, различными видами макарон и круп, сахаром, солью, ― а в последнее время люди уже привыкли делать домашние заморозки: ягоды, фрукты, овощи и полуфабрикаты.

«Но что делать, если холодильник сломался или отключили электроэнергию? Фактически любой продукт можно сохранить либо продлить его срок годности. Главное ― найти любое прохладное место. Даже если за окном стоит жара, такое место может быть в гараже, амбаре, погребе и даже в подвале многоэтажного дома», ― утверждает известный кулинар на своем сайте.

КАК СОХРАНИТЬ ПРОДУКТЫ БЕЗ ХОЛОДИЛЬНИКА

Овощи и фрукты. В основном овощи и фрукты можно хранить и без холодильника. Важно найти не только прохладное, но темное место. Морковь и свекла хорошо хранятся, если их сложить в ящики с песком. Для хранения картофеля важно, чтобы на него не попадали солнечные лучи или свет. Если это произойдет, овощ станет выделять зеленый пигмент ― хлорофилл. Такой картофель нежелательно употреблять в пищу. Если видите первые признаки того, что фрукты и овощи начали портиться, то некоторым можно продлить срок годности. Из фруктов и ягод сварите варенье или джем, сделайте цукаты, а овощи законсервируйте или заквасьте. Еще можно сварить компот.

Мясо. Если отключили электроэнергию, а на улице минусовая температура, то каждый кусок оберните бумагой, затем полотенцем, сложите плотно в металлическую емкость и выставьте на улицу. Можно использовать термосумки. Также из любого мяса можно сделать тушенку. Такая консервация при правильных условиях приготовления будет иметь срок годности до 3 лет. Еще один лайфхак, чтобы сохранить мясо без холодильника, ― сложить его в кастрюлю или стеклянные банки и хорошо пересыпать солью. Также можно сделать солевой раствор ― на 500 мл холодной воды 10 ст. л. соли. Чтобы потом употреблять такое мясо, предварительно его нужно вымочить в воде, чтобы избавиться от лишней соли. Рыба. Практически из любой рыбы можно сделать рыбные консервы. Продлить срок годности можно с помощью соли. Очистите рыбу от чешуи, удалите внутренности и жабры, помойте и хорошо обсушите бумажным полотенцем. Сложите в металлическую емкость, хорошо пересыпая солью. Поставьте в прохладное место. Затем такую ​​рыбу можно вымочить в воде и жарить либо засушить. Сушеная рыба имеет долгий срок годности и не требует специальных условий хранения.

Сливочное масло и сыр. Масло дополнительно оберните пергаментной бумагой, сложите в емкость и залейте холодной подсоленной водой. Накройте сверху тарелкой, а на нее поставьте что-нибудь тяжелое. Выставьте емкость на улицу, если минусовая температура, спустите в погреб, подвал или выберите другое прохладное место. Сыр хорошо хранится без холодильника, но обязательно нужно положить его в пакет и хорошо завернуть, чтобы он не подсушивался. Молоко, творог и сметана. Чтобы продлить срок годности молока, прокипятите его, добавив ½ ч. л. соды на 3 л. Затем перелейте в сухие чистые банки. Творог переложите в стеклянные банки, а затем поместите в холодную воду. То же самое сделайте с баночками сметаны.

Мучное и хлеб. Хлеб можно хранить в холодильнике или даже в морозильнике. Если отключили электроэнергию и он начал портиться, сделайте сухари. Порежьте произвольно и разложите на противень, чтобы куски не касались друг друга. Выставьте противень в хорошо проветриваемое помещение. На следующий день у вас будут сухари. Их можно посыпать солью по вкусу.

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