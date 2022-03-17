росія почала повномасштабне вторгнення в Україну з 24 лютого, і росіяни атакують цивільних по всій країні ― житлові квартали, лікарні, дитячі будинки, пологові й навіть укриття з дітьми та жінками. Через бомбардування цивільних об’єктів та інфраструктури є небезпека відключення газу, води, електроенергії. Комунальні служби справляються з проблемами, проте головна загроза ― вимкнення електрики та псування всієї їжі, яка є в холодильнику. Переможець кулінарного шоу «МастерШеф» Євген Клопотенко розкрив кілька секретів, як зберігати продукти без холодильника.

Хоча вже йде четвертий тиждень війни, і люди почали пристосовуватися до постачання продуктів в умовах обстрілів, проте особливим питанням залишається збереження їжі свіжою та заходи на випадок відключення холодильних камер.

Євген Клопотенко погоджується, що запасатися можна продуктами, які мають довгий термін придатності: консервами, борошном, різними видами макаронів та круп, цукром, сіллю, ― а останнім часом люди вже призвичаїлися робити домашні заморозки: ягоди, фрукти, овочі та напівфабрикати.

«Але що робити, якщо холодильник зламався або вимкнули електроенергію? Практично будь-який продукт можна зберегти чи продовжити його термін придатності. Основне ― знайти будь-яке прохолодне місце. Навіть якщо за вікном стоїть спека, таке місце може бути в гаражі, коморі, льоху та навіть у підвалі багатоповерхового будинку», ― стверджує відомий кулінар на своєму сайті.

ЯК ЗБЕРЕГТИ ПРОДУКТИ БЕЗ ХОЛОДИЛЬНИКА

Овочі та фрукти. Здебільшого овочі та фрукти можна зберігати й без холодильника. Важливо знайти не тільки прохолодне, а й темне місце. Морква та буряк добре зберігаються, якщо їх скласти в ящики з піском. Для зберігання картоплі важливо, щоб на неї не потрапляли сонячні промені чи світло. Якщо це станеться, овоч почне виділяти зелений пігмент ― хлорофіл. Таку картоплю не бажано вживати в їжу. Якщо бачите перші ознаки того, що фрукти та овочі почали псуватися, то деяким можна продовжити термін придатності. З фруктів та ягід зваріть варення чи джем, зробіть цукати, а овочі законсервуйте чи заквасьте. Ще можна зварити компот.

М’ясо. Якщо вимкнули електроенергію, а на вулиці мінусова температура, то кожен шматок обгорніть папером, а потім рушником, складіть щільно у металеву ємність і виставте на вулицю. Можна використовувати термосумки. Також із будь-якого м’яса можна зробити тушкованку. Така консервація за правильних умов приготування матиме термін придатності до 3 років. Ще один лайфхак, щоб зберегти м’ясо без холодильника, ― скласти його в каструлю чи скляні банки і добре пересипати сіллю. Також можна зробити сольовий розчин ― на 500 мл холодної води 10 ст. л. солі. Аби потім вживати таке м’ясо, попередньо його треба вимочити у воді, щоб позбутися зайвої солі. Риба. Практично з будь-якої риби можна зробити рибні консерви. Подовжити термін придатності також можна за допомогою солі. Почистіть рибу від луски, приберіть нутрощі та зябра, помийте і добре висушіть паперовим рушником. Складіть у металеву ємність, добре пересипаючи сіллю. Поставте у прохолодне місце. Потім таку рибу можна вимочити у воді та смажити або висушити. Сушена риба має довгий термін придатності й не потребує спеціальних умов зберігання.

Масло і твердий сир. Масло додатково обгорніть пергаментним папером, складіть у ємність і залийте холодною підсоленою водою. Накрийте зверху тарілкою, а на неї поставте щось важке. Виставте ємність на вулицю, якщо мінусова температура, спустіть у льох, підвал або виберіть інше прохолодне місце. Сир добре зберігається без холодильника, але його обов’язково треба покласти в пакет і щільно загорнути, щоб він не підсушувався. Молоко, кисломолочний сир і сметана. Щоб продовжити термін придатності молока, прокип’ятіть його, додавши ½ ч. л. соди на 3 л. Потім перелийте в сухі чисті банки. Сир перекладіть у скляні банки, а потім помістіть їх у холодну воду. Те ж саме зробіть із баночками сметани.

Борошняне, хліб. Хліб можна зберігати в холодильнику чи навіть у морозилці. Якщо вимкнули електроенергію і він почав псуватися, зробіть сухарі. Поріжте на шматки та розкладіть на деко, щоб вони не торкалися один одного. Виставте деко в добре провітрюване приміщення. На наступний день у вас будуть сухарі. Їх можна посипати сіллю до смаку.

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