Как стать волонтером в Украине

24 февраля россия начала полномасштабную войну с Украиной, без предупреждения нанеся ракетные удары по нашим территориям. Оккупанты пересекли границы Украины и попытались захватить крупные города и области, однако встретили яростное сопротивление украинцев ― мужчины и женщины встали к оружию, а кто не может воевать, стали волонтерами и помогают ВСУ, ТерО, переселенцам и старикам. Кто такие волонтеры и как приобщиться к волонтерскому движению ― читайте в нашем материале.

Волонтерство во всем мире прогрессирует очень стремительно, однако в Украине оно развивается семимильными шагами. Со времен Революции Достоинства, оккупации россией Крыма и начала военных действий на Донбассе у нас сформировалось много волонтерских организаций. Эти люди знают, как ввезти военным в зону ООС (АТО) все ― от снаряжения и оружия до еды. Кроме того, волонтерские организации получили международную поддержку и наладили связи с международными организациями.

Кто такие волонтеры

Волонтер, или доброволец, — это человек, который по собственному желанию готов потратить свои силы, время и талант на пользу обществу или конкретному человеку, не дожидаясь вознаграждения. Сферы деятельности, в которых можно увидеть волонтеров в Украине, ― от помощи животным и благоустройства территории до просветительских бесед, благотворительных концертов и экологических акций, участия в ликвидации последствий стихийных бедствий, помощи военным.

С 24 февраля в Украине активизировались волонтеры, которые могут достать все для наших защитников, даже когда все магазины и склады закрыты, могут найти любые лекарства, даже если все аптеки не работают, и обеспечить еду и жилье всем нуждающимся. В настоящее время волонтеров приглашают к сотрудничеству как военно-цивильные администрации на местах, так и официально зарегистрированные организации.

Например, по всей Украине действует несколько сетей, которые помогают старикам и больным с едой, лекарствами. КГГА приглашает волонтеров, которые задействуются в самых разных делах. А также именно волонтеры способствуют закупке дорогостоящего снаряжения и оборудования для ВСУ и ТерО, которое делает уничтожение врага более эффективным.

Если вы еще не стали волонтером, но имеете искреннее желание присоединиться к этой высокой миссии, можете обратиться сразу во многие места и организации ― единого верного варианта нет.

За последние годы количество общественных объединений, по данным Государственной службы статистики, увеличилось на 15 тысяч ― с 71 074 в 2016 году до 85 639 по состоянию на 1 декабря 2018 года.

Отдельная тема ― онлайн-волонтерство. Это помощь организациям с проблемами устойчивого развития по всему миру через Сеть.

Когда появляется новая вакансия волонтера, она публикуется на официальном сайте ПРООН. Подробнее о волонтерстве в ООН можно узнать здесь: http://unv.org.ua/

Где записаться в волонтеры

Обратитесь в военно-гражданскую администрацию вашего населенного пункта ― может, там нужны руки.

Проверьте социальные сети ― локально существует много сетей волонтеров, может, для вас тоже найдется работа.

Посетите вокзалы, больницы, школы, другие гуманитарные учреждения ― там точно есть волонтеры, и им точно нужна помощь.

Расспросите друзей ― возможно, кто-то из них уже волонтер и посоветует вас коллегам.

Просто начинайте организовывать и помогать людям рядом с вами ― в любой момент вы поймете, что уже на связи с десятком волонтерских организаций.

Какие требования к кандидатам в волонтеры

Каждая организация имеет свои требования, которые можно узнать во время общения или на сайтах волонтеров.

Например, чтобы стать волонтером ООН, претендент должен:

быть совершеннолетним, граничный предел не установлен;

иметь высшее образование или профессиональный опыт не менее 2―3 лет;

иметь предварительный волонтерский опыт;

быть гражданином Украины.

На каких сайтах можно присоединиться к волонтерству

Киев ― https://potreby.kyivcity.gov.ua/

Украинская волонтерская служба ― https://platforma.volunteer.country/ https://www.facebook.com/UkrainianVolunteerService

Волонтеры ООН ― https://unv.org.ua/

Волонтерские организации и их потребности в настоящее время можно найти по адресу: https://platforma.volunteer.country/cities/kyiv

Берегите себя! Все будет Украина!

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