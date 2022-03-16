Як стати волонтером в Україні

24 лютого росія почала повномасштабну війну з Україною, без попередження завдавши ракетних ударів по нашій території. Окупанти перетнули кордони України і спробували захопити великі міста й області, проте зустріли шалений опір українців ― чоловіки й жінки стали до зброї, а ті, хто не може воювати, волонтерять, допомагаючи ЗСУ, ТерО, переселенцям і стареньким. Хто такі волонтери і як долучитися до волонтерського руху ― читайте в нашому матеріалі.

Волонтерство в усьому світі прогресує дуже стрімко, проте в Україні воно розвивається семимильними кроками. Від часів Революції Гідності, окупації росією Криму і початку бойових дій на Донбасі у нас сформувалося багато волонтерських організацій та волонтерськй полк. Ці люди знають, як завезти військовим у зону ООС (АТО) все ― від спорядження і зброї до їжі. Крім того, волонтерські організації отримали міжнародну підтримку і налагодили зв’язки з міжнародними організаціями.

Хто такі волонтери

Волонтер, або доброволець, — це людина, яка за власним бажанням готова витратити свої сили, час і талант на користь суспільству або конкретній людині, не чекаючи винагороди. Сфери діяльності, у яких можна побачити волонтерів в Україні, ― від допомоги тваринам і благоустрою території до просвітницьких бесід, благодійних концертів та екологічних акцій, участі в ліквідації наслідків стихійних лих, допомоги військовим.

З 24 лютого в Україні активізувалися волонтери, які можуть дістати все для спорядження наших захисників, навіть коли всі магазини та склади зачинені, можуть знайти будь-які ліки, навіть якщо всі аптеки не працюють, і забезпечити їжу та житло всім, хто потребує. Наразі волонтерів запрошують до співпраці як військово-цивільні адміністрації на місцях, так і організації.

Наприклад, по Україні діє кілька мереж, які допомагають стареньким та хворим із їжею, ліками. КМДА запрошує волонтерів, які задіяні в найрізноманітніших справах. А також саме волонтери сприяють закупівлі дорого спорядження для ЗСУ і ТерО, яке робить знищення ворога більш ефективним.

Якщо ви ще не стали волонтером, але маєте щире бажання долучитися до цієї шляхетної місії, можете звернутися відразу в багато місць та організацій ― єдиного правильного варіанту немає.

За останні роки кількість громадських об’єднань, за даними Державної служби статистики, збільшилась на 15 тисяч ― з 71 074 у 2016 році до 85 639 станом на 1 грудня 2018 року.

Окрема тема ― онлайн-волонтерство. Це допомога організаціям з проблемами сталого розвитку по всьому світі через Мережу.

Коли з’являється нова вакансія волонтера, вона публікується на офіційному сайті ПРООН. Детальніше про волонтерство в ООН можна дізнатись тут: http://unv.org.ua/

Де записатися у волонтери

Зверніться до військово-цивільної адміністрації вашого населеного пункту ― може, там потрібні руки.

Перевірте соціальні мережі ― локально існує багато мереж волонтерів, може, для вас теж знайдеться робота.

Відвідайте вокзали, лікарні, школи, інші гуманітарні заклади ― там точно є волонтери, і їм точно потрібна допомога.

Розпитайте друзів ― можливо, хтось із них уже волонтер і порадить вас колегам.

Просто починайте організовувати і допомагати людям поряд із вами ― у якийсь момент ви зрозумієте, що вже на зв’язку із десятком волонтерських організацій.

Які вимоги до кандидатів у волонтери

Кожна організація має власні вимоги, які можна дізнатися під час спілкування або на сайтах організацій.

Наприклад, для того, щоб стати волонтером ООН, претендент повинен:

бути повнолітнім, гранична межа не встановлена;

мати вищу освіту або ж професійний досвід щонайменше 2―3 роки;

мати попередній волонтерський досвід;

бути громадянином України.

На яких сайтах можна долучитись до волонтерства

Київ ― https://potreby.kyivcity.gov.ua/

Українська волонтерська служба ― https://platforma.volunteer.country/ https://www.facebook.com/UkrainianVolunteerService

Волонтери ООН ― https://unv.org.ua/

Волонтерські організації та їхні потреби наразі можна знайти за адресою ― https://platforma.volunteer.country/cities/kyiv

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