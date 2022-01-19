19 января все православные христиане отмечают религиозный праздник – Крещение. По традиции люди в этот день окунаются в воду, чтобы получить Божье благословение на весь год и избавиться от болезней. В нашем материале мы расскажем о правилах купания на Крещение, популярных местах в Киеве и где можно искупаться в этот день.

Купание в проруби на Крещение расценивается православными христианами как добро, посланное с небес, которое приносит исцеление от душевных и физических болезней. По библейским сказаниям, тот, кто трижды окунется в воду на Крещение, очистит не только тело, но и душу от грехов. Однако не обязательно идти купаться в озера или пруды, достаточно просто помыться под душем дома со словами молитвы или обычного обращения о благословении к Всевышнему. Говорят, в этот праздник вода освящается даже через водопровод. Поэтому — выбирать вам. Однако если вы все же решились нырнуть зимой в прорубь, читайте главные правила этого действа:

Нельзя нырять бездумно или «за компанию». Религиозные люди советуют для начала понять, насколько сильна вера, которая поможет защитить во время купания, как щит, и исцелить. Если веры нет, то лучше не рисковать, поскольку можно только себе навредить. Если у вас есть медицинские противопоказания, то купания следует избежать. В частности, при наличии воспалительных заболеваний носоглотки, пазух носа, отита, сердечно-сосудистых заболеваний, эпилепсии, травм черепа, склероза сосудов головного мозга, невритов, сахарного диабета, тиреатоксикоза, глаукомы, конъюнктивита, туберкулеза легких, астмы, нефрита, цистита, воспаления женских придатков или предстательной железы, венерических заболеваний, язвы желудка, холецистита или энтероколита — купание в проруби лучше заменить домашними водными процедурами. В противном случае вместо ожидаемого исцеления вы получите обострение болезней. Правильно выберите место для купания. Во-первых, это должна быть проверенная и специально организованная прорубь: там должны патрулировать спасатели и медики, а также хорошо, если там есть, где переодеться и обогреться. Важно, чтобы глубина купели не превышала 1,8 м и была ограждена от случайного падения в воду. Не забудьте также взять с собой одежду для плавания: плавки для мужчин и купальники для женщин, а также комплект сухой одежды, полотенца и тапочки. Перед нырянием разогрейте тело: сделайте несколько физических упражнений. В частности, поприседайте и понаклоняйтесь то вправо, то влево. Не задерживайтесь в воде долго. Организм, не привыкший к моржеванию, может переохладиться. Поэтому ограничьтесь быстрым погружением и быстро выходите из воды и грейтесь. Никогда не пейте перед купанием спиртное. Его действие обманчиво. Алкоголь согревает лишь полчаса после его принятия, дальше наступает обратный эффект. Перед тем, как зайти в воду, прочитайте молитву, например «Отче наш», и попросите у Бога сил окунуться в прорубь. Вода — это особая эмоциональная структура. Поэтому стоит попросить у нее очиститься от старого и наполниться светлым и чистым.

Если вы верите, что купание на Крещение действует благотворно, то оно пойдет вам на пользу. В противном случае вы можете получить простуду, шок или сердечный спазм.

Где купаться в Киеве на Крещение?

В Киеве есть много мест для крещенского купания. В основном это городские пляжи. Мы составили список самых популярных купальных локаций в столице на этот праздник.

В этом году для празднования Крещения коммунальное предприятие «Плесо» обустроило в пределах Киева 15 локаций. На каждой из них 19 января с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели Kyiv Lifeguard Service от КП «Плесо» и Специализированной аварийно-спасательной водолазной службы (САСВС), а также будут работать медпункты. Об этом сообщили в КП «Плесо».

Такие зоны будут работать в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах столицы:

Зона отдыха «Детская», Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров.

«Венеция», Днепровский район, р. Днепр, остров Долобецкий.

«Наталка», Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная.

«Наталка 2» (парк).

«Галерна», Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская.

«Предместная Слободка», Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров.

«Тельбин», Днепровский район, ул. Тычины.

«Радуга», Днепровский район, ул. Радужная, озеро Веселка.

«Троещина», Деснянский р-н, ул. Оноре де Бальзака.

«Пуща-Водица», Оболонский район, пруд №8 на р. Горенко.

«Вербное», Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная.

«Центральная», Днепровский район, р. Днепр, остров Труханов.

Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-просп. Оболонский.

«Радуга», Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7.

«Черторый», Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.

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