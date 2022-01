19 січня всі православні християни відзначають релігійне свято – Водохреще. За традицією люди цього дня занурюються у воду, аби отримати Боже благословення на весь рік і позбутися хвороб. У нашому матеріалі ми розповімо про правила купання на Водохреще, найпопулярніші місця у Києві та де можна скупатися в цей день.

Купання в ополонці на Водохреще розцінюється православними християнами як добро, послане з небес, що приносить зцілення від душевних і фізичних хвороб. За біблейськими казаннями, той, хто тричі зануриться у воду на Водохреще, очистить не лише тіло, а й душу від гріхів.

Проте необов’язково йти купатися в озера чи ставки, достатньо просто помитися під душем зі словами молитви чи звичайного звернення про благословення до Всевишнього. Кажуть, на це свято вода освячується навіть через водопровід. Тож обирати вам. Однак якщо ви все ж наважилися пірнути взимку в ополонку, читайте головні правила цього дійства:

Якщо ви віритимете, що купання на Водохреще діє цілюще, то воно піде вам на користь. В іншому випадку ви можете отримати застуду, шок чи серцевий спазм.

У Києві є чимало місць для водохресного купання. Здебільшого це міські пляжі. Ми склали список найпопулярніших купальних локацій у столиці на це свято.

Цього року для святкування Водохреща комунальне підприємство «Плесо» облаштувало в межах Києва 15 локацій. На кожній з них 19 січня із 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники Kyiv Lifeguard Service від КП «Плесо» та Спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби (САРВС), а також працюватимуть медпункти. Про це повідомили у КП «Плесо».

Зокрема, такі зони працюватимуть у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці:

