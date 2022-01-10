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Церковные праздники в январе 2022: календарь по дням

10.01.2022

В январе 2022 года православных верующих ждет множество важных церковных праздников. Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в январе 2022 года, чтобы не пропустить значимые православные даты. 

Православные церковные праздники в январе 2022 года

  • 1 января — преподобного Ильи Муромца, монаха киево-печерского;
  • 2 января — священномученика Игнатия Богоносца;
  • 4 января — святой великомученицы римской Анастасии (Узорешительницы, покровительницы беременных);
  • 6 января — сочельник Рождества Христовa;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 8 января — Собор Пресвятой Богородицы; 
  • 9 января — святого Иосифа Плотника (Обручника) и святого Иакова, брата Господня; первoмученика Стефана;
  • 13 января — Щедрый вечер, преподобной Мелании (Маланки);
  • 14 января — Обрезание Господне; святителя Василия Великого;
  • 15 января — чудотворца Серафима Саровского (окончание земной жизни преподобного);
  • 18 января — сочельник Крещения Господня;
  • 19 января — Крещение Господне, или Богоявление;
  • 20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
  • 23 января — святителя Григория Нисского (младшего брата святителя Василия Великого);
  • 25 января — святой мученицы Татианы (Татьяны);
  • 27 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;
  • 29 января — поклонение честным веригам апостола Петра;
  • 31 января — Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.

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