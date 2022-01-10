В январе 2022 года православных верующих ждет множество важных церковных праздников. Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в январе 2022 года, чтобы не пропустить значимые православные даты.

Православные церковные праздники в январе 2022 года

1 января — преподобного Ильи Муромца, монаха киево-печерского;

2 января — священномученика Игнатия Богоносца;

4 января — святой великомученицы римской Анастасии (Узорешительницы, покровительницы беременных);

6 января — сочельник Рождества Христовa;

7 января — Рождество Христово;

8 января — Собор Пресвятой Богородицы;

9 января — святого Иосифа Плотника (Обручника) и святого Иакова, брата Господня; первoмученика Стефана;

13 января — Щедрый вечер, преподобной Мелании (Маланки);

14 января — Обрезание Господне; святителя Василия Великого;

15 января — чудотворца Серафима Саровского (окончание земной жизни преподобного);

18 января — сочельник Крещения Господня;

19 января — Крещение Господне, или Богоявление;

20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

23 января — святителя Григория Нисского (младшего брата святителя Василия Великого);

25 января — святой мученицы Татианы (Татьяны);

27 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;

29 января — поклонение честным веригам апостола Петра;

31 января — Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.

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