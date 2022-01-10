Церковные праздники в январе 2022: календарь по дням
10.01.2022
В январе 2022 года православных верующих ждет множество важных церковных праздников. Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в январе 2022 года, чтобы не пропустить значимые православные даты.
Православные церковные праздники в январе 2022 года
- 1 января — преподобного Ильи Муромца, монаха киево-печерского;
- 2 января — священномученика Игнатия Богоносца;
- 4 января — святой великомученицы римской Анастасии (Узорешительницы, покровительницы беременных);
- 6 января — сочельник Рождества Христовa;
- 7 января — Рождество Христово;
- 8 января — Собор Пресвятой Богородицы;
- 9 января — святого Иосифа Плотника (Обручника) и святого Иакова, брата Господня; первoмученика Стефана;
- 13 января — Щедрый вечер, преподобной Мелании (Маланки);
- 14 января — Обрезание Господне; святителя Василия Великого;
- 15 января — чудотворца Серафима Саровского (окончание земной жизни преподобного);
- 18 января — сочельник Крещения Господня;
- 19 января — Крещение Господне, или Богоявление;
- 20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
- 23 января — святителя Григория Нисского (младшего брата святителя Василия Великого);
- 25 января — святой мученицы Татианы (Татьяны);
- 27 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;
- 29 января — поклонение честным веригам апостола Петра;
- 31 января — Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.
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