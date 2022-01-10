У січні 2022 року на православних вірян чекає багато важливих церковних свят. Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят у січні 2022 року, щоб не пропустити значних православних дат.

Православні церковні свята в січні 2022 року

1 січня ― преподобного Іллі Муромця, ченця києво-печерського;

2 січня ― священномученика Ігнатія Богоносця;

4 січня ― святої великомучениці римської Анастасії (Узорішительниці, покровительки вагітних);

6 січня ― святвечір Різдва Христового;

7 січня ― Різдво Христове;

8 січня ― Собор Пресвятої Богородиці.

9 січня ― святого Йосифа Обручника і святого Якова, брата Господнього; первомученика Стефана;

13 січня ― Щедрий вечір, преподобної Меланії (Маланки);

14 січня ― Обрізання Господнє; святителя Василя Великого;

15 січня ― чудотворця Серафима Саровського (закінчення земного життя преподобного);

18 січня ― навечір’я Богоявлення;

19 січня ― Хрещення Господнє, або Богоявлення;

20 січня ― Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Йоана;

23 січня ― святителя Григорія Ніського (молодшого брата святителя Василія Великого);

25 січня ― святої мучениці Татіани (Тетяни);

27 січня ― рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії;

29 січня ― поклоніння чесним веригам апостола Петра;

31 січня ― Афанасія та Кирила, святителів Олександрійських.

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