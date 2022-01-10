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Церковні свята у січні 2022: календар по днях

10.01.2022

У січні 2022 року на православних вірян чекає багато важливих церковних свят. Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят у січні 2022 року, щоб не пропустити значних православних дат.

Православні церковні свята в січні 2022 року

  • 1 січня ― преподобного Іллі Муромця, ченця києво-печерського;
  • 2 січня ― священномученика Ігнатія Богоносця;
  • 4 січня ― святої великомучениці римської Анастасії (Узорішительниці, покровительки вагітних);
  • 6 січня ― святвечір Різдва Христового;
  • 7 січня ― Різдво Христове;
  • 8 січня ― Собор Пресвятої Богородиці. 
  • 9 січня ― святого Йосифа Обручника і святого Якова, брата Господнього; первомученика Стефана;
  • 13 січня ― Щедрий вечір, преподобної Меланії (Маланки);
  • 14 січня ― Обрізання Господнє; святителя Василя Великого;
  • 15 січня ― чудотворця Серафима Саровського (закінчення земного життя преподобного);
  • 18 січня ― навечір’я Богоявлення;
  • 19 січня ― Хрещення Господнє, або Богоявлення;
  • 20 січня ― Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Йоана;
  • 23 січня ― святителя Григорія Ніського (молодшого брата святителя Василія Великого);
  • 25 січня ― святої мучениці Татіани (Тетяни);
  • 27 січня ― рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії;
  • 29 січня ― поклоніння чесним веригам апостола Петра;
  • 31 січня ― Афанасія та Кирила, святителів Олександрійських.

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