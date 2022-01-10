Церковні свята у січні 2022: календар по днях
10.01.2022
У січні 2022 року на православних вірян чекає багато важливих церковних свят. Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят у січні 2022 року, щоб не пропустити значних православних дат.
Православні церковні свята в січні 2022 року
- 1 січня ― преподобного Іллі Муромця, ченця києво-печерського;
- 2 січня ― священномученика Ігнатія Богоносця;
- 4 січня ― святої великомучениці римської Анастасії (Узорішительниці, покровительки вагітних);
- 6 січня ― святвечір Різдва Христового;
- 7 січня ― Різдво Христове;
- 8 січня ― Собор Пресвятої Богородиці.
- 9 січня ― святого Йосифа Обручника і святого Якова, брата Господнього; первомученика Стефана;
- 13 січня ― Щедрий вечір, преподобної Меланії (Маланки);
- 14 січня ― Обрізання Господнє; святителя Василя Великого;
- 15 січня ― чудотворця Серафима Саровського (закінчення земного життя преподобного);
- 18 січня ― навечір’я Богоявлення;
- 19 січня ― Хрещення Господнє, або Богоявлення;
- 20 січня ― Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Йоана;
- 23 січня ― святителя Григорія Ніського (молодшого брата святителя Василія Великого);
- 25 січня ― святої мучениці Татіани (Тетяни);
- 27 січня ― рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії;
- 29 січня ― поклоніння чесним веригам апостола Петра;
- 31 січня ― Афанасія та Кирила, святителів Олександрійських.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+