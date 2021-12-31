Как только приближается Новый год, в сети встречается все больше вопросов: «Новый 2022 ― год кого?». Нас ожидает год Тигра ― хищной, опасной кошки. Это очень своенравное, дикое животное, которое предпочитает порядок во всем. Поэтому к празднику очень важно тщательно подготовиться, навести идеальную чистоту в жилище, чтобы год стал успешным, удачным во

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В чем встречать Новый год 2022?

Ночь с 31 декабря на 1 января ― не лучшее время для сна, очень важно встретить 2022 год и не проспать всю магию праздника. Чтобы следующий год был успешным и приносил только счастье в вашу семью, необходимо встречать его в теплой, дружественной атмосфере. Очень важно правильно подобрать наряд. Нет особых ограничений в выборе образа, можно экспериментировать. Главное требование ― скрыть все существующие недостатки. Платье, костюм, любой наряд должен сидеть идеально, ни в коем случае не должны быть видны какие-то изъяны и минусы. Кроме того, в новогоднем наряде нужно чувствовать себя раскрепощенно, удобно. Он не должен мешать или же стеснять движения, особенно если на празднике запланированы активные развлечения, танцы.

Женщинам лучше выбирать следующие наряды:

асимметричные;

женственные классического кроя;

романтичные модели на одно плечо;

пышные и воздушные;

из нежных на ощупь струящихся тканей;

изделия с басками;

роскошные модели в пол с большим разрезом на ноге.

Все еще размышляете относительно того, что одеть на Новый год 2022? Если говорить о цветах Нового года 2022, то к лучшим вариантам можно отнести: желтый, синий, голубой, темно-сиреневый, золотой, серебряный.

В чем встречать Новый год Тигра — уже разобрались, осталось понять, чего не стоит надевать на торжество. Лучше воздержаться от принтованных «луков», особенно если присутствуют анималистические рисунки. Такие образы смотреться будут неуместно. Помимо того, не рекомендуется использовать обувь, аксессуары, выполненные в подобном стиле.

Мужчинам можно одеть совершенно любой наряд, главное, чтобы он не был красного цвета или же ярко-оранжевого. Если вообще нет желания как-то наряжаться, ограничьтесь брюками и стильной рубашкой в спокойных тонах.

Чего категорически не стоит делать перед Новым годом Тигра?

Категорически не рекомендуется перед 31 декабря 2021 года менять имидж, оставлять дом неубранным, сожалеть о том, что происходило в 2021 году. Готовить на стол нужно только в положительном расположении духа. Также не рекомендуется специально покупать обувь, кухонные принадлежности и домашний текстиль. Но вам придется попотеть 31 числа, так как стол категорически не должен быть пустым ― нужно щедро принять в гости тигра и накормить его досыта.

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